TPHCM sắp có xe 2 tầng mui trần chở khách

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản cho biết, Sở ủng hộ chủ trương thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc trên địa bàn thành phố, theo đề xuất của Công ty du lịch Việt Nam – Hà Nội.

Xe buýt mui trần 2 tầng đưa đội U23 Việt Nam ăn mừng năm 2018.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải thống nhất với lộ trình tuyến theo đề xuất của Công ty du lịch Việt Nam– Hà Nội. Tuy nhiên, Sở đề nghị điều chỉnh bố trí điểm đầu cuối tuyến tại đường Nguyễn Huệ về Nhà hát TP, do hiện nay tuyến đường Nguyễn Huệ có mật độ phương tiện lưu thông lớn và việc đặt kiot bán vé, phân phát bản đồ, sách hướng dẫn du lịch theo đề xuất của công ty sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông của tuyến phố đi bộ.

Sở Giao thông vận tải TP thống nhất bố trí dừng, trả, đón khách tại các điểm gồm: trước cổng bến Nhà Rồng, trên đường Tôn Đức Thắng, trước cổng Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường Lê Duẩn, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đường Võ Văn Tần, trên đường Phạm Ngũ Lão (trước số nhà 187), Trương Định (trước số nhà 46), Công Xã Paris.

Về thời gian hoạt động trong ngày, Sở này đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh theo khung từ 9h đến 16h30 để tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

Xe du lịch 2 tầng tại Cape Town - Nam Phi

Với một số tuyến đường có hệ thống mạng lưới điện, cáp viễn thông chưa được ngầm hóa như: Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Sở đề nghị công ty du lịch cần bổ sung phương án, giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên tầng thoáng nóc.

Hiện Sở chưa cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và cấp biển hiệu “xe ô tô vận tải khách du lịch” cho công ty này. Nên để tham gia đề án thí điểm, trước mắt công ty phải thực hiện đúng qui định về việc cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và biển hiệu xe du lịch.

Được biết, TPHCM là một trong 7 địa phương được cho phép thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc bên cạnh 6 địa phương khác là Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang./.