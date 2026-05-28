  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
TP.HCM sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông "chưa từng có trong sách vở"

Thứ Năm, 19:58, 28/05/2026
VOV.VN - Sau 2 tuần áp dụng mô hình “làn linh hoạt” hay còn được gọi là “đường ba chiều" trên tuyến đường Cộng Hòa, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Hiệu quả từ mô hình ở đường Cộng Hoà

Tại buổi họp báo chiều 28/5, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết thành phố đang mạnh dạn triển khai nhiều giải pháp tổ chức giao thông mới, “chưa từng có trong sách vở” nhằm kéo giảm ùn tắc.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM. (Ảnh: T.H)

Đó là mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa - điểm nóng ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và mô hình giữ nguyên vòng xoay nhưng không tổ chức giao thông theo vòng xuyến tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa bước đầu đã mang lại hiệu quả. (Ảnh: H.K)

Theo ông Giang, sau thời gian ngắn triển khai (từ ngày 15/5), mô hình “làn linh hoạt” trên đường Cộng Hòa, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Giải pháp này cho phép lực lượng cảnh sát giao thông điều chỉnh số làn xe theo lưu lượng phương tiện thực tế ở từng thời điểm trong ngày, chưa có giờ áp dụng cụ thể.

Tổ chức lại vòng xoay Điện Biên Phủ chỉ tốn 610 triệu đồng

Đối với phương án tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, khu vực này đã quá tải sau khi cầu vượt Hàng Xanh đưa vào khai thác, dòng xe đổ về đây liên tục.

Trong khi đó, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm có tới 6 hướng lưu thông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm có tới 6 hướng lưu thông, trước đây thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. (Ảnh: T.H)

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho hay, có nhiều phương án tổ chức giao thông tại đây được đề xuất nhưng không được chấp thuận.

Ông Giang lý giải vì sao lại chọn phương án giữ nguyên vòng xoay nhưng tổ chức giao thông lại không theo dạng vòng xuyến.

“Có phương án tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm được đề xuất nhưng không được chọn. Nếu chỉ ngăn hướng Điện Biên Phủ mà không xử lý, bích lại vòng xoay thì dòng xe từ các hướng khác, đặc biệt là xe máy vẫn lao ra vòng xoay, rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi dùng các tuyến đường xung quanh để đóng giao lộ, không để xe cộ lưu thông theo kiểu vòng xoay nữa, nhưng vẫn đảm bảo việc đi lại. Để tạo được hiệu quả giao thông như hiện nay với mức chi phí khoảng 610 triệu đồng thì cũng đáng để làm”, ông Giang nói.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ đánh giá lại các mô hình tổ chức giao thông này, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến mở rộng các giải pháp tương tự tại những tuyến đường cửa ngõ có lưu lượng phương tiện phân bố không đều theo từng hướng lưu thông giữa sáng và chiều, như đường Trường Chinh nhằm giảm ùn tắc khu vực Phạm Văn Bạch - Tây Thạnh - Phan Huy Ích.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng nghiên cứu điều chỉnh dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng để mở rộng làn hỗn hợp phục vụ xe máy trong giờ cao điểm.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: VOV TP.HCM nhân rộng mô hình tổ chức giao thông giao thông mới chưa có trong sách vở đường Cộng Hoà vòng xoay Điện Biên Phủ làn linh hoạt đường đảo chiều
Vòng xoay Điện Biên Phủ (TP.HCM) thông thoáng hơn sau những ngày đầu ùn tắc
VOV.VN - Sau 3 ngày đầu điều chỉnh giao thông, đến sáng 26/5, tình trạng ùn tắc kéo dài tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, Quận 1 cũ) TP.HCM đã được giải tỏa.

TP.HCM đề xuất tháo dỡ điểm nóng GT vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm
VOV.VN - Vòng xoay Điện Biên Phủ – Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông tại trung tâm TP.HCM đang được đề xuất tháo dỡ để tổ chức lại giao thông.

Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày chính thức áp dụng phân làn linh hoạt
VOV.VN - Ngày 15/5, TP.HCM chính thức áp dụng phương án phân luồng mới trên đường Cộng Hòa. Trong giờ cao điểm sáng, hai làn đảo chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch khá thông thoáng, giao thông toàn tuyến không xảy ra ùn tắc kéo dài.

