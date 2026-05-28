TP.HCM sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông "chưa từng có trong sách vở"

Hiệu quả từ mô hình ở đường Cộng Hoà

Tại buổi họp báo chiều 28/5, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết thành phố đang mạnh dạn triển khai nhiều giải pháp tổ chức giao thông mới, “chưa từng có trong sách vở” nhằm kéo giảm ùn tắc.

Đó là mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa - điểm nóng ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và mô hình giữ nguyên vòng xoay nhưng không tổ chức giao thông theo vòng xuyến tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo ông Giang, sau thời gian ngắn triển khai (từ ngày 15/5), mô hình “làn linh hoạt” trên đường Cộng Hòa, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Giải pháp này cho phép lực lượng cảnh sát giao thông điều chỉnh số làn xe theo lưu lượng phương tiện thực tế ở từng thời điểm trong ngày, chưa có giờ áp dụng cụ thể.

Tổ chức lại vòng xoay Điện Biên Phủ chỉ tốn 610 triệu đồng

Đối với phương án tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, khu vực này đã quá tải sau khi cầu vượt Hàng Xanh đưa vào khai thác, dòng xe đổ về đây liên tục.

Trong khi đó, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm có tới 6 hướng lưu thông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho hay, có nhiều phương án tổ chức giao thông tại đây được đề xuất nhưng không được chấp thuận.

Ông Giang lý giải vì sao lại chọn phương án giữ nguyên vòng xoay nhưng tổ chức giao thông lại không theo dạng vòng xuyến.

“Có phương án tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm được đề xuất nhưng không được chọn. Nếu chỉ ngăn hướng Điện Biên Phủ mà không xử lý, bích lại vòng xoay thì dòng xe từ các hướng khác, đặc biệt là xe máy vẫn lao ra vòng xoay, rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi dùng các tuyến đường xung quanh để đóng giao lộ, không để xe cộ lưu thông theo kiểu vòng xoay nữa, nhưng vẫn đảm bảo việc đi lại. Để tạo được hiệu quả giao thông như hiện nay với mức chi phí khoảng 610 triệu đồng thì cũng đáng để làm”, ông Giang nói.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ đánh giá lại các mô hình tổ chức giao thông này, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến mở rộng các giải pháp tương tự tại những tuyến đường cửa ngõ có lưu lượng phương tiện phân bố không đều theo từng hướng lưu thông giữa sáng và chiều, như đường Trường Chinh nhằm giảm ùn tắc khu vực Phạm Văn Bạch - Tây Thạnh - Phan Huy Ích.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng nghiên cứu điều chỉnh dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng để mở rộng làn hỗn hợp phục vụ xe máy trong giờ cao điểm.