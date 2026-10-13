TP.HCM tăng chuyến metro và xe buýt phục vụ lễ truy điệu liệt sĩ

Chiều 13/10, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, trong ngày 14/10, các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn sẽ được điều chỉnh tăng thông số vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân.

Cụ thể, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro 1 Bến Thành – Suối Tiên) sẽ vận hành 246 lượt tàu, tăng 18 lượt tàu so với ngày thường trong ngày diễn ra buổi lễ.

Đối với hệ thống xe buýt, tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia) được bổ sung thêm 10 chuyến xe, nâng tổng số chuyến phục vụ lên 112 chuyến/ngày.

Hướng dẫn đi lại trong ngày 14/10 do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cung cấp

Bên cạnh việc tăng chuyến, Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí sẵn sàng phương tiện và nhân sự dự phòng. Đồng thời, các đơn vị được chỉ đạo tăng cường công tác điều hành, theo dõi sát lưu lượng hành khách thực tế để kịp thời điều chỉnh phương án khai thác, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, an ninh trật tự và chất lượng phục vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trung tâm cũng hướng dẫn hành khách cách đi xe buýt từ Công viên văn hoá Lê Thị Riêng đến nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Theo đó, hành khách có thể đón tuyến xe buýt số 65 tại trạm 542 Cách mạng Tháng 8, di chuyển đến trạm 605 Hoàng Văn Thụ (Bệnh viện Tân Bình) thì xuống xe, sau đó chuyển tiếp sang tuyến xe buýt số 8 để đi thẳng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Được biết, vào lúc 8h ngày 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng; Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ viếng là lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Các tuyến xe buýt kết nối Công viên văn hoá Lê Thị Riêng Người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt sau để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và xuống tại các trạm dừng xe buýt xung quang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. - Tuyến xe buýt số 65: Bến Thành – Cách mạng Tháng 8 – Bến xe An Sương - Tuyến xe buýt số 13: Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi - Tuyến xe buýt số 30: Chợ Tân Hương – Bến xe Văn Thánh - Tuyến xe buýt số 103: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga

Các tuyến xe buýt kết nối nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt sau để đến nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố: - Tuyến xe buýt số 8: Bến xe buýt Quận 8 - Đại học Quốc gia - Tuyến xe buýt số 10: Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây - Tuyến xe buýt số 19: Bến Thành - KCX Linh Trung - Đại học Quốc gia - Tuyến xe buýt số 33: Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia - Tuyến xe buýt số 53: Lê Hồng Phong - Đại học Quốc Gia - Tuyến xe buýt số 56: BX buýt Chợ Lớn - BXMĐ mới - Tuyến xe buýt số 67: Bến xe Miền đông cũ – Bến xe Miền Đông mới - Tuyến xe buýt số 93: Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới - Tuyến xe buýt số 99: Chợ Thạnh Mỹ Lợi - Đại học Quốc Gia - Tuyến xe buýt số 150: Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền đông mới - Tuyến xe buýt số 164: Đại học Nông Lâm - Chung cư Topaz - Tuyến xe buýt số 170: Bến xe buýt Khu A - Bến xe buýt Khu B - Tuyến xe buýt số 61-9: Thủ Dầu Một – Suối Tiên – Bến xe Miền Đông mới - Tuyến xe buýt số 61-77: Thành phố mới – Thành phố Dĩ An – Bến xe Miền đông mới - Tuyến xe buýt số 60-1: Bến xe Miền Tây – Bến xe biên Hòa - Tuyến xe buýt số 60-3: Bến xe Miền Đông cũ – KCN Nhơn Trạch - Tuyến xe buýt số 60-7: Bến xe Miền Đông mới – Bến xe Biên Hòa - Tuyến đường sắt đô thị số 1: Bến Thành – Suối Tiên.