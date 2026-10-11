Lộ trình di chuyển của đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại TP.HCM

Sau Lễ truy điệu diễn ra lúc 8h ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), đoàn xe sẽ đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, đoàn xe dự kiến xuất phát đợt đầu vào khoảng 8h45 cùng ngày. Các đợt tiếp theo sẽ lần lượt di chuyển và hoàn thành trong ngày 14/10.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26 km, xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đoàn xe đi qua địa bàn 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Thời gian di chuyển và việc tổ chức lưu thông sẽ theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo kêu gọi người dân dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân được đề nghị đứng tại khu vực vỉa hè, đồng thời giữ gìn trật tự, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Dàn xe chuyên dụng chở các quách thực hành di chuyển rời Công viên Lê Thị Riêng tại buổi sơ duyệt. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong số 731 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.