TP.HCM tặng quà cho hơn 142.000 người có công, mức cao nhất 3 triệu đồng

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong đó thực hiện tặng quà cho cho người có công thuộc 7 nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 65 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng sẽ nhận mức quà cao nhất 3 triệu đồng/người.

Mức 2,8 triệu đồng/người được trao cho 114 người là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

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Có 216 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương hoặc bệnh tật đặc biệt nặng được nhận 2,5 triệu đồng/người.

Đối với 20 thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, mức quà là 2 triệu đồng/người.

Mức 1,5 triệu đồng/người được trao cho 15.427 người, gồm người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ và một số đối tượng chính sách khác.

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Đông nhất là nhóm 123.183 người được nhận 1 triệu đồng/người, gồm người có công giúp đỡ cách mạng; thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; con liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ; người từng bị địch bắt tù, đày; người tham gia kháng chiến được Nhà nước khen thưởng và các đối tượng người có công khác.

Ngoài ra, 3.837 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một số diện người có công được nhận 800.000 đồng/người.

Bên cạnh việc tặng quà theo diện chính sách, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM sẽ thăm, tặng quà 54 gia đình liệt sĩ tiêu biểu do Thành ủy quản lý. Thành phố cũng dành kinh phí thăm, tặng quà 30 thương binh và thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đang công tác tại Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Công an TP.HCM nhưng không hưởng chính sách tại địa phương.

Dịp này, 40 đoàn lãnh đạo TP.HCM sẽ đến thăm 172 gia đình chính sách tại các phường, xã và đặc khu. Mỗi gia đình được tặng một phần quà trị giá 5 triệu đồng, gồm 3 triệu đồng tiền mặt và 2 triệu đồng hiện vật.