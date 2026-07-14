English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM tặng quà cho hơn 142.000 người có công, mức cao nhất 3 triệu đồng

Thứ Ba, 22:14, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), TP.HCM sẽ tặng quà cho hơn 142.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Mức quà cao nhất là 3 triệu đồng dành cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong đó thực hiện tặng quà cho cho người có công thuộc 7 nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 65 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng sẽ nhận mức quà cao nhất 3 triệu đồng/người.

Mức 2,8 triệu đồng/người được trao cho 114 người là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

tp.hcm tang qua cho hon 142.000 nguoi co cong, muc cao nhat 3 trieu dong hinh anh 1
Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Có 216 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương hoặc bệnh tật đặc biệt nặng được nhận 2,5 triệu đồng/người.

Đối với 20 thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, mức quà là 2 triệu đồng/người.

Mức 1,5 triệu đồng/người được trao cho 15.427 người, gồm người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ và một số đối tượng chính sách khác.

tp.hcm tang qua cho hon 142.000 nguoi co cong, muc cao nhat 3 trieu dong hinh anh 2
Các chiến sĩ kiếm tra bom mìn trước khi tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Đông nhất là nhóm 123.183 người được nhận 1 triệu đồng/người, gồm người có công giúp đỡ cách mạng; thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; con liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ; người từng bị địch bắt tù, đày; người tham gia kháng chiến được Nhà nước khen thưởng và các đối tượng người có công khác.

Ngoài ra, 3.837 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một số diện người có công được nhận 800.000 đồng/người.

Bên cạnh việc tặng quà theo diện chính sách, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM sẽ thăm, tặng quà 54 gia đình liệt sĩ tiêu biểu do Thành ủy quản lý. Thành phố cũng dành kinh phí thăm, tặng quà 30 thương binh và thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đang công tác tại Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Công an TP.HCM nhưng không hưởng chính sách tại địa phương.

Dịp này, 40 đoàn lãnh đạo TP.HCM sẽ đến thăm 172 gia đình chính sách tại các phường, xã và đặc khu. Mỗi gia đình được tặng một phần quà trị giá 5 triệu đồng, gồm 3 triệu đồng tiền mặt và 2 triệu đồng hiện vật.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ
Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ đã được lưu giữ nhiều thập kỷ đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại Trung tâm Giám định ADN. Mỗi mẫu phải trải qua nhiều công đoạn từ xử lý xương, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến đối sánh với mẫu thân nhân để tìm lại danh tính.

Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ

Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ đã được lưu giữ nhiều thập kỷ đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại Trung tâm Giám định ADN. Mỗi mẫu phải trải qua nhiều công đoạn từ xử lý xương, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến đối sánh với mẫu thân nhân để tìm lại danh tính.

TP.HCM đẩy mạnh tri ân, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
TP.HCM đẩy mạnh tri ân, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đặt mục tiêu chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong xã hội.

TP.HCM đẩy mạnh tri ân, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

TP.HCM đẩy mạnh tri ân, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đặt mục tiêu chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong xã hội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Bữa cơm đón anh về
Chiến dịch 500 ngày đêm: Bữa cơm đón anh về

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Y Chông Triêk ở buôn Trang Yôk, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk mới được đồng đội và người thân tìm thấy, đưa về với đất mẹ.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Bữa cơm đón anh về

Chiến dịch 500 ngày đêm: Bữa cơm đón anh về

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Y Chông Triêk ở buôn Trang Yôk, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk mới được đồng đội và người thân tìm thấy, đưa về với đất mẹ.

Sau 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ
Sau 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu ADN và xác minh thông tin nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Sau 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ

Sau 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu ADN và xác minh thông tin nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên
Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Sau 119 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, góp phần đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Sau 119 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, góp phần đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục