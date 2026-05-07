TP.HCM thông tin nguyên nhân khiến khu vực Thủ Đức ngập khi mưa

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, một số nguyên nhân khiến khu vực TP.Thủ Đức (cũ) ngập khi mưa lớn như: địa hình thấp và dạng lòng chảo khiến cho khu vực này hứng lượng nước mưa từ khu vực xung quanh gây ngập cục bộ khi mưa lớn (nhất là khu vực chợ Thủ Đức).

Bên cạnh đó, nhiều khu vực chưa có cống thoát nước (đường Tâm Tâm Xã,…) hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung; đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước tự nhiên; rác thải gây bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga; lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch, hành lang thoát nước.

Nhiều khu vực ở TP.HCM ngập cục bộ sau mưa lớn

Để giảm tình trạng ngập nước tại khu vực này, hiện nay một số dự án đang được triển khai như Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - Giai đoạn 2; dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang, quận Thủ Đức(cũ) (đã hoàn thành); cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (dự kiến hoàn thành tháng 12/2026).

Ngoài ra còn dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) dự kiến hoàn thành tháng 9/2026.

"Tất cả dự án này đang gấp rút triển khai, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả giảm ngập úng cho khu vực này", ông Trịnh Quốc Dũng nói.

Tiếp đó, một số dự án đang được đề xuất để triển khai tiếp như xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập nước khu vực trên.

Riêng dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM

Đại diện Sở Xây dựng cũng thông tin, trước thời điểm hình thành chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý các dự án này do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức thực hiện. Từ tháng 1/2026, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức đã được hợp nhất thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM trực thuộc Sở Xây dựng.

Hiện nay công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Thủ Đức (trước đây) đã được bàn giao về Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM thực hiện; các dự án chống ngập được giao cho Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị thực hiện.