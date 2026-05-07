TP.HCM thông tin nguyên nhân khiến khu vực Thủ Đức ngập khi mưa

Thứ Năm, 20:33, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại khu vực thành phố Thủ Đức (cũ), đặc biệt là trong các đợt mưa lớn. Đó là thông tin được Sở Xây dựng TP.HCM nêu ra trong buổi họp báo Kinh tế - xã hội chiều 7/5.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, một số nguyên nhân khiến khu vực TP.Thủ Đức (cũ) ngập khi mưa lớn như: địa hình thấp và dạng lòng chảo khiến cho khu vực này hứng lượng nước mưa từ khu vực xung quanh gây ngập cục bộ khi mưa lớn (nhất là khu vực chợ Thủ Đức).

Bên cạnh đó, nhiều khu vực chưa có cống thoát nước (đường Tâm Tâm Xã,…) hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung; đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước tự nhiên; rác thải gây bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga; lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch, hành lang thoát nước.  

tp.hcm thong tin nguyen nhan khien khu vuc thu Duc ngap khi mua hinh anh 1
Nhiều khu vực ở TP.HCM ngập cục bộ sau mưa lớn 

Để giảm tình trạng ngập nước tại khu vực này, hiện nay một số dự án đang được triển khai như Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - Giai đoạn 2; dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang, quận Thủ Đức(cũ) (đã hoàn thành); cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (dự kiến hoàn thành tháng 12/2026).

Ngoài ra còn dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) dự kiến hoàn thành tháng 9/2026.

"Tất cả dự án này đang gấp rút triển khai, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả giảm ngập úng cho khu vực này", ông Trịnh Quốc Dũng nói.

Tiếp đó, một số dự án đang được đề xuất để triển khai tiếp như xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập nước khu vực trên.

Riêng dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2028.

tp.hcm thong tin nguyen nhan khien khu vuc thu Duc ngap khi mua hinh anh 2
Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM

Đại diện Sở Xây dựng cũng thông tin, trước thời điểm hình thành chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý các dự án này do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức thực hiện. Từ tháng 1/2026, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức đã được hợp nhất thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM trực thuộc Sở Xây dựng.

Hiện nay công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Thủ Đức (trước đây) đã được bàn giao về Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM thực hiện; các dự án chống ngập được giao cho Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị thực hiện.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: Mưa lớn ngập cục bộ Thủ Đức biến đổi khí hậu
Tin liên quan

Hà Nội cải thiện hạ tầng thoát nước: Lời giải cho bài toán chống ngập?

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thời tiết cực đoan gia tăng, tình trạng ngập úng tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy và giải pháp thoát nước. Việc thành phố triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thoát nước, đang cho thấy hướng đi đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên gia

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM
VOV.VN - Lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khơi thông “nút thắt” mặt bằng tại dự án nạo vét, gia cố suối Cái. Việc đẩy nhanh tiến độ lúc này là nhiệm vụ cấp bách để loại bỏ hiểm họa thiên tai và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Siêu dự án chống ngập ở TP.HCM "vướng" 61 hộ chưa bàn giao đất
VOV.VN - Dù khối lượng thi công ở nhiều gói thầu đã chạm mốc 98%, nhưng "siêu dự án" nạo vét, gia cố suối Cái, khu vực Bình Dương cũ, nay là TP.HCM, đang đứng trước nguy cơ lỗi hẹn. 61 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng là bài toán khó cho tiến độ.

