TP.HCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo đó, hai thiết bị radar xuyên đất được trao tặng (tổng trị giá hơn 4,9 tỉ đồng) hỗ trợ lực lượng chức năng khảo sát, phát hiện dấu hiệu và xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần nâng cao độ chính xác, khoanh vùng tìm kiếm, giảm thời gian và công sức đào tìm.

Quang cảnh lễ tiếp nhận

Các thiết bị được trao tặng sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR), phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc, nhận diện những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt. Công nghệ này có thể hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, qua đó thu hẹp phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Theo Đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, việc đưa radar xuyên đất vào quá trình khảo sát sẽ góp phần nhận diện cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ xác định những khu vực có dấu hiệu nghi vấn, từ đó giúp các lực lượng tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Quỹ Thiện Tâm đề nghị các đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, chú trọng đào tạo cán bộ vận hành và bảo dưỡng thường xuyên; đồng thời phối hợp mời chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ phương pháp sử dụng thiết bị trong thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh, tìm kiếm. Một số vị trí đã tổ chức khảo sát, đào tìm nhưng chưa có kết quả do tư liệu, hồ sơ lịch sử chưa đầy đủ. Vì vậy, việc bổ sung thiết bị radar xuyên đất có ý nghĩa thiết thực, giúp các lực lượng đối chiếu thông tin, khảo sát địa chất, xác định chính xác hơn những vị trí nghi vấn trước khi tổ chức tìm kiếm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm với quyết tâm cao hơn, không giảm nhịp độ sau những kết quả đã đạt được. Trong đó, chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia, kết hợp đối chiếu hồ sơ lịch sử, tư liệu và thông tin nhân chứng với ứng dụng khoa học, công nghệ để xác định tọa độ, khoanh vùng tìm kiếm. Đồng thời, quản lý, khai thác hiệu quả thiết bị được trao tặng, phấn đấu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính thêm nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.