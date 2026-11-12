English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 21:57, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 12/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng.

Theo đó, hai thiết bị radar xuyên đất được trao tặng (tổng trị giá hơn 4,9 tỉ đồng) hỗ trợ lực lượng chức năng khảo sát, phát hiện dấu hiệu và xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần nâng cao độ chính xác, khoanh vùng tìm kiếm, giảm thời gian và công sức đào tìm.

tp.hcm tiep nhan 2 may radar xuyen dat phuc vu tim kiem hai cot liet si hinh anh 1
Quang cảnh lễ tiếp nhận

Các thiết bị được trao tặng sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR), phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc, nhận diện những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt. Công nghệ này có thể hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, qua đó thu hẹp phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Theo Đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, việc đưa radar xuyên đất vào quá trình khảo sát sẽ góp phần nhận diện cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ xác định những khu vực có dấu hiệu nghi vấn, từ đó giúp các lực lượng tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Quỹ Thiện Tâm đề nghị các đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, chú trọng đào tạo cán bộ vận hành và bảo dưỡng thường xuyên; đồng thời phối hợp mời chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ phương pháp sử dụng thiết bị trong thực tế.

tp.hcm tiep nhan 2 may radar xuyen dat phuc vu tim kiem hai cot liet si hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh, tìm kiếm. Một số vị trí đã tổ chức khảo sát, đào tìm nhưng chưa có kết quả do tư liệu, hồ sơ lịch sử chưa đầy đủ. Vì vậy, việc bổ sung thiết bị radar xuyên đất có ý nghĩa thiết thực, giúp các lực lượng đối chiếu thông tin, khảo sát địa chất, xác định chính xác hơn những vị trí nghi vấn trước khi tổ chức tìm kiếm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm với quyết tâm cao hơn, không giảm nhịp độ sau những kết quả đã đạt được. Trong đó, chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia, kết hợp đối chiếu hồ sơ lịch sử, tư liệu và thông tin nhân chứng với ứng dụng khoa học, công nghệ để xác định tọa độ, khoanh vùng tìm kiếm. Đồng thời, quản lý, khai thác hiệu quả thiết bị được trao tặng, phấn đấu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính thêm nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.

dai-dien-quy-thien-tam-trao-bien-tuong-trung-ban-giao-may-radar-xuyen-dat-cho-bo-tu-lenh-quan-khu-5.jpg

Quân khu 5 tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận, bàn giao máy radar xuyên đất từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành trình gian nan tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên núi đá biên cương phía Bắc
Hành trình gian nan tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên núi đá biên cương phía Bắc

VOV.VN - Giữa núi cao hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ bền bỉ dùng cuốc, xẻng, xà beng, vừa mở đường, vừa lần tìm từng dấu tích để đưa những người lính hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên trở về.

Hành trình gian nan tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên núi đá biên cương phía Bắc

Hành trình gian nan tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên núi đá biên cương phía Bắc

VOV.VN - Giữa núi cao hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ bền bỉ dùng cuốc, xẻng, xà beng, vừa mở đường, vừa lần tìm từng dấu tích để đưa những người lính hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên trở về.

Lâm Đồng xác định 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Lâm Đồng xác định 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được ít nhất 124 hài cốt liệt sĩ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lực lượng chức năm tỉnh Lâm Đồng đã xác định được 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm.

Lâm Đồng xác định 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng xác định 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được ít nhất 124 hài cốt liệt sĩ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lực lượng chức năm tỉnh Lâm Đồng đã xác định được 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm.

Quảng Trị còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập
Quảng Trị còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với hơn 13.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Quảng Trị còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập

Quảng Trị còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với hơn 13.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục