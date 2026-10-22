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Quảng Trị còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập

Thứ Năm, 18:27, 22/10/2026
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VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với hơn 13.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

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Tỉnh Quảng Trị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công.

Ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, phường Quảng Trị là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, đặc biệt là cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Chiến tranh đã khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trên mảnh đất này, trong đó còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.

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Hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Nguồn tin từ nhân dân, đặc biệt là các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, giữ vai trò quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những thông tin dù nhỏ cũng có thể giúp xác định vị trí các trận đánh, địa điểm chôn cất liệt sĩ. Ông Lê Phương Bắc khẳng định, phường Quảng Trị tiếp tục vận động người dân, gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh trên cả nước cung cấp thông tin, đồng thời phối hợp rà soát, xác minh thận trọng để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

“Bây giờ, người dân trên địa bàn phường chúng tôi, nhà nào có làm vườn, có thể đào sâu xuống 1,5 mét mà thấy đất có vấn đề là bà con để lại đó, báo cho chính quyền. Bởi vì ở đây đào đất lên cũng có thể thấy hài cốt các anh. Các cấp chính quyền cùng với người dân trên địa bàn rất có ý thức, trách nhiệm trong cung cấp thông tin, nguồn tin từ mỗi người dân và mỗi cựu chiến binh trong toàn quốc”.

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Các lực lượng vũ trang thực hiện nghi lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 74 ngàn mộ liệt sĩ được an táng tại 157 nghĩa trang liệt sĩ. Toàn tỉnh có gần 23 ngàn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thuộc 130 nghĩa trang liệt sĩ tại 50 xã, phường. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với hơn 13 ngàn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Tỉnh đã hoàn thành 4 đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, thu nhận được gần 5.300 mẫu.

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Đội tìm kiếm, quy tập đưa các hài cốt liệt sĩ trở về

Cùng với phương pháp giám định ADN, tỉnh đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, thông qua rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và đặc điểm mộ chí. Trong năm 2026, các cơ quan chức năng đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ theo hồ sơ quản lý đối với gần 1200 mộ liệt sĩ; tiếp nhận, xác minh và ban hành 243 quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

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Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ.

“Các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội, nhân chứng lịch sử, những người dân am hiểu địa bàn trong xác minh thông tin, phục vụ công tác quy tập”.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục xây dựng kế hoạch năm 2027 và kế hoạch giai đoạn 2 của chiến dịch theo hướng cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; xác định địa bàn ưu tiên, chỉ tiêu, tiến độ từng quý, lực lượng tham gia và cơ quan chịu trách nhiệm. 

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Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quốc gia đề nghị, tỉnh Quảng Trị ưu tiên những địa bàn, khu vực đã rõ thông tin, làm đến đâu chắc đến đó. Tỉnh cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch giai đoạn 2 và nhiệm vụ năm 2027; tập trung xác minh tại những khu vực có nhiều hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết thêm: “Quảng Trị là địa bàn có vị trí chiến lược, từng diễn ra nhiều chiến dịch và trận đánh ác liệt. Theo kết quả kết luận địa bàn đợt 1, tỉnh còn khoảng 26.000 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin, chưa được tìm kiếm, quy tập. Khối lượng công việc còn rất lớn, đặt ra yêu cầu và trách nhiệm nặng nề đối với các cấp, ngành trong nửa chặng đường còn lại của chiến dịch 500 ngày đêm”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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