TP.HCM tiếp nhận, xử lý 80% hồ sơ hành chính công trực tuyến

Ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 8/2025 TP.HCM đã có 167/168 xã phường, đặc khu hình thành trung tâm hành chính công, còn một đơn vị là xã đảo chậm hơn.

Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố vận hành vào ngày 31/12/2025 bao gồm hệ thống nhận, số hoá và trả kết quả thủ tục hành chính phục vụ hành chính công 2 cấp, hoạt động ổn định từ đầu năm 2026 đến nay. Qua 4 tháng, toàn thành phố đã nhận hơn 4 triệu hồ sơ, trong đó 80% là hồ sơ trực tuyến.

"Đây là một quá trình chuyển đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ hành chính và doanh nghiệp đã có những bước chuyển to lớn. Tỷ lệ người dân hài lòng được đo đếm trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia đạt 99,4%", ông Thái nói.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phục vụ người dân

Cũng theo trung tâm này, TP.HCM đã hoàn thành việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính đối với 100% thủ tục đủ điều kiện, không còn bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn tiếp nhận.

TP.HCM cung cấp 1.636 thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ hơn 80%. Trong hơn 4,12 triệu hồ sơ đã giải quyết, có trên 4,04 triệu hồ sơ được xử lý trước hạn; số hồ sơ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Ngoài ra, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử của thành phố đạt trên 91%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 92%.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như sự chưa đồng bộ giữa một số hệ thống của bộ, ngành Trung ương; đôi lúc còn phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc việc chuẩn hóa quy trình liên thông chưa hoàn toàn đồng nhất.

Thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để từng bước khắc phục, hoàn thiện hệ thống theo hướng ổn định, thông suốt và thân thiện hơn với người sử dụng.