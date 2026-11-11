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TP.HCM tiếp tục thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

Thứ Tư, 14:41, 11/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 12-17/11, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 năm 2026 cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ.

 

Ngày 11/11, Công an TP.HCM cho biết, hoạt động được triển khai cùng Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên cả nước.

Chương trình thiết thực hưởng ứng và thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và của UBND TP.HCM về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

tp.hcm tiep tuc thu nhan mau adn dot 2 cho gan 7.000 than nhan liet si hinh anh 1
Lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Công an TP.HCM cho biết, trong đợt này, dự kiến thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho 6.927 thân nhân liệt sĩ. Chủ trương này không chỉ mang lại niềm an ủi to lớn cho thân nhân liệt sĩ mà còn khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các gia đình liệt sĩ.

Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

tp.hcm tiep tuc thu nhan mau adn dot 2 cho gan 7.000 than nhan liet si hinh anh 2
Thân nhân liệt sĩ tại TP.HCM làm thủ tục, cung cấp mẫu sinh phẩm để giám định ADN trong đợt 1 hồi đầu năm 2026. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đối tượng được thu nhận mẫu AND giai đoạn này, tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại, với thứ tự ưu tiên như sau:

 (1) Mẹ đẻ liệt sĩ.

(2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột).

(3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ.

(4) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ).

(5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ.

(6) Con của chị gái, em gái của liệt sĩ).

(7) Con ruột của liệt sĩ nữ.

Tối đa mỗi liệt sĩ đăng ký 2 thân nhân.

Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn Thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thân nhân gia đình liệt sĩ hãy liên hệ trực tiếp với Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết.

- Thời gian triển khai thu nhận mẫu: từ ngày 12/11/2026 đến ngày 17/11/2026.

- Địa điểm thu nhận mẫu:

+ Trạm số 1 (Khu vực Bình Dương cũ): Tại hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 01 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

+ Trạm số 2 (Khu vực Vũng Tàu cũ): Tại hội trường UBND phường Bà Rịa, Đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa, TP.HCM

+ Trạm số 3 (Khu vực Trung tâm TP.HCM cũ): Tại hội trường UBND phường Phú Nhuận, 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Ngoài ra, tổ chức 03 tổ lưu động để tổ lưu động lấy mẫu ADN tại nhà cho các trường hợp khó khăn không thể đi lại đến trực tiếp điểm thu mẫu.

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"Hành trình đưa anh về đất mẹ": Kỳ vọng không còn mộ liệt sĩ vô danh

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, song thân nhân nhiều liệt sĩ vẫn mòn mỏi tìm người thân của mình suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chương trình “Hành trình đưa anh về đất mẹ” do Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai đang thắp lên hy vọng sớm đưa các anh trở về đúng tên, với quê hương, người thân của mình.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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