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Lâm Đồng: Thu nhận ADN, nối dài hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

Thứ Năm, 18:42, 05/11/2026
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VOV.VN - Tiếp nối hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh, Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống, tiếp thêm hy vọng cho các gia đình sau hàng chục năm chờ đợi.

Tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác lưu động của Công an tỉnh đến tận nhà cụ Nguyễn Thị Tiếp, 79 tuổi, để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Cụ Tiếp có hai người em trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, hy sinh năm 1968 và Nguyễn Văn Ốm, hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn mong mỏi tìm được hài cốt của hai liệt sĩ. Việc được lấy mẫu ADN ngay tại nhà đã thắp thêm hy vọng tìm lại người thân.

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Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ phục vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại nhà.

Bà Lê Thị Tư, con gái cụ Tiếp, xúc động chia sẻ: “Gia đình rất vui mừng khi được lấy mẫu ADN. Đây là nguyện vọng của gia đình từ lâu, nhưng trước đây chưa có điều kiện để thực hiện. Bây giờ, gia đình hy vọng sẽ sớm tìm được thông tin về người thân”.

Cũng tại phường Mũi Né, gia đình ông Trần Văn Hùng vẫn chưa tìm được phần mộ liệt sĩ Trần Văn Năm, anh trai ông, hy sinh năm 1966. Sau nhiều năm chờ đợi, ông Hùng hy vọng việc thu nhận và đối sánh ADN sẽ giúp gia đình xác định được nơi yên nghỉ của người thân.

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Tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của cụ Nguyễn Thị Tiếp, 79 tuổi, thân nhân của hai liệt sĩ tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

“Chính sách thu nhận mẫu ADN để tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ rất có ý nghĩa. Gia đình mong sớm tìm lại được người thân, có nơi để tưởng nhớ, hương khói, cũng là niềm an ủi và hy vọng bấy lâu nay”, ông Trần Văn Hùng nói.

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh  Lâm Đồng đã tiến hành 32 đợt khảo sát, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 17 trường hợp. Đồng thời, hoàn thành lấy mẫu 3.625 phần mộ đủ điều kiện tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 3 tháng và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ giám định. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thu nhận 1.371 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ, vượt 5 trường hợp so với dự kiến.

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Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với nhân viên y tế thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại điểm lấy mẫu tập trung.

Triển khai đợt 2 này, Lâm Đồng dự kiến thu nhận khoảng 1.074 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Sáu tổ công tác được thành lập, gồm 3 tổ cố định và 3 tổ lưu động, trực tiếp đến nhà những thân nhân cao tuổi, mắc bệnh nặng hoặc khó khăn trong đi lại. Cùng với thu nhận mẫu, lực lượng công an phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát, xác minh thông tin, vận động các gia đình tham gia, bảo đảm không bỏ sót những trường hợp đủ điều kiện.

“Bản thân tôi được phân công phụ trách một tổ công tác lưu động, trực tiếp đến nhà thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Chúng tôi tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Hoàng Đăng Hải, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết.

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Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Từ những mẫu ADN của thân nhân đến các phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, Lâm Đồng đang tiếp tục kết nối những thông tin còn thiếu sau chiến tranh. Mỗi kết quả đối sánh thành công không chỉ giúp một gia đình tìm lại người thân mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp lại mong mỏi của những gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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