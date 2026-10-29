TP.HCM đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN

Tại Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm ngày 29/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM đánh giá công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự hỗ trợ của nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Tính đến ngày 28/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 852 hài cốt liệt sĩ (trong đó 333 bộ có di vật kèm theo) tại Công viên Lê Thị Riêng; hoàn thành 100% lấy mẫu hài cốt tại 18/18 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thành phố sớm hơn kế hoạch 10 tháng.

TP.HCM cũng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 736 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 731 hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt tìm thấy trên địa bàn xã Thường Tân (Bình Dương cũ). Những kết quả này góp phần đưa TP.HCM vào nhóm địa phương tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2026 theo đánh giá của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn trong thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN và đối khớp dữ liệu; đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp, ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa của công tác thu thập mẫu sinh phẩm ADN trong hành trình xác định danh tính liệt sĩ.

“Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu thập thành công là thêm một hy vọng, một ngọn nến tri ân thắp sáng hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ. Lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thiêng liêng này”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương cho hay.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy nhanh việc thu nhận mẫu ADN thân nhân và đối khớp dữ liệu. Thành phố xác định tiếp tục tập trung tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đồng thời chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2027).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo: “Với tinh thần “tìm đủ, xác định đúng và tri ân”, Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, vừa thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày cũng được UBND TP.HCM biểu dương, khen thưởng.