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50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế

Thứ Hai, 07:05, 29/06/2026

VOV.VN - Từ một đô thị nhỏ ven sông, trải qua nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất và mang tên Bác Hồ, ngày nay TP.HCM đã khoác lên mình diện mạo của một siêu đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: VOV tp.hcm dự án công trình trọng điểm đô thị
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Trang:
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 1
Tháng 5/1975 ngay sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã ra quyết định thành lập Uỷ ban Quân quản, đánh dấu sự ra đời của TP. Sài Gòn – Gia Định trên cơ sở sáp nhập Đô thành Sài Gòn (cũ) và một số đơn vị hành chính lân cận
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 2
Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI đã chính thức thông qua Nghị quyết đặt tên TP. Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM. Trải qua 51 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, và tròn 50 năm mang tên Bác Hồ, TP.HCM đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ và đầy ấn tượng
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 3
Từ một đô thị hậu chiến, TP.HCM hôm nay đã trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất cả nước với diện mạo hiện đại và năng động
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 4
Những cây cầu, tuyến đường và nút giao mới dần được dựng xây trở thành "mạch máu" kết nối TP.HCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 5
Không chỉ vũng lõi trung tâm, tại các vùng cửa ngõ TP.HCM những bất cập về hạ tầng cũng dần được tháo gỡ, đầu tư, xây dựng
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 6
Các công trình hạ tầng giao thông hiện đại góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 7
Những tòa nhà cao tầng vươn lên giữa trung tâm thành phố, biểu tượng cho sức sống của nền kinh tế hội nhập và khát vọng phát triển không ngừng
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 8
Những công trình biểu tượng mới đang từng ngày định hình chân dung của một trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu cả nước
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 9
Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina - công trình đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 10
Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20km mở ra một chương mới cho giao thông công cộng, từng bước thay đổi thói quen di chuyển và định hình giao thông siêu đô thị tương lai
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 11
Ngoài tuyến Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 xây thêm 5 tuyến metro như: tuyến Bến Thành - Tham Lương; Bến Thành - Thủ Thiêm; Thủ Thiêm - sân bay Long Thành; Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; Bến Thành - Cần Giờ
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 12
Từ một đô thị nhỏ ven sông Sài Gòn, từ ngày 1/7/2025 TP.HCM đã mở rộng không gian phát triển sau khi được sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã nâng diện tích đô thị lên 6.700km2, với dân số khoảng 14 triệu người
50 nam chuyen minh tp.hcm tu do thi ven song den sieu do thi tam quoc te hinh anh 13
Từ một đô thị lõi tập trung quanh khu vực trung tâm lịch sử gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6 và khu Chợ Lớn (cũ), TP.HCM đã từng bước mở rộng không gian phát triển về phía Đông, phía Nam, phía Tây Bắc và hướng ra biển, tạo nên diện mạo của một siêu đô thị hiện đại với tầm nhìn liên kết vùng

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