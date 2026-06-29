50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế

VOV.VN - Chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là chung cư thương mại cho thuê tại TP.HCM được đưa vào vận hành từ 10 năm trước, nay đã trở thành tổ ấm của hàng nghìn gia đình, chất lượng sống ở mức tốt.
VOV.VN - Chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là chung cư thương mại cho thuê tại TP.HCM được đưa vào vận hành từ 10 năm trước, nay đã trở thành tổ ấm của hàng nghìn gia đình, chất lượng sống ở mức tốt.
VOV.VN - Sáng 28/6, nhiều địa phương tại khu vực Bình Dương cũ nay là TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện hàng loạt công trình dân sinh hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2026).
VOV.VN - Sáng 28/6, nhiều địa phương tại khu vực Bình Dương cũ nay là TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện hàng loạt công trình dân sinh hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2026).
VOV.VN - Tại TP.HCM, chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là dự án tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho hàng ngàn hộ dân, chất lượng sống ở mức tốt.
VOV.VN - Tại TP.HCM, chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là dự án tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho hàng ngàn hộ dân, chất lượng sống ở mức tốt.
VOV.VN - Chiều 27/6, tại Quảng trường tháp Tam Thắng (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, Báo Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan và các mạnh thường quân tổ chức giải chạy “Vững bước kiến tạo tương lai” năm 2026.
VOV.VN - Chiều 27/6, tại Quảng trường tháp Tam Thắng (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, Báo Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan và các mạnh thường quân tổ chức giải chạy “Vững bước kiến tạo tương lai” năm 2026.
VOV.VN - Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, sáng 1/7, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
VOV.VN - Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, sáng 1/7, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).