50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế

VOV.VN - Từ một đô thị nhỏ ven sông, trải qua nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất và mang tên Bác Hồ, ngày nay TP.HCM đã khoác lên mình diện mạo của một siêu đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.



