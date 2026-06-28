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Loạt công trình, hoạt động chào mừng 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Bác

Chủ Nhật, 12:29, 28/06/2026
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VOV.VN - Sáng 28/6, nhiều địa phương tại khu vực Bình Dương cũ nay là TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện hàng loạt công trình dân sinh hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2026).

Ở phường Dĩ An, TP.HCM, tại khu phố Thống Nhất 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường Dĩ An tổ chức công trình trồng "Vườn cây Đại đoàn kết" ngay trong Khu tăng gia sản xuất.

Công trình không chỉ góp phần tăng mảng xanh, cải thiện mỹ quan sinh thái mà còn tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, phục vụ trực tiếp cho công tác tăng gia của lực lượng quân sự địa phương.

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Công trình Vườn cây Đại đoàn kết 

Nhằm tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc, dịp này Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) giúp các em vững bước đến trường.

Còn tại phường Phú An, trên tuyến đường ĐX091, khu phố Hiệp An 5, người dân đã chung tay thực hiện "Vườn cây Đại đoàn kết". 

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao tặng 200 cây xanh cho các khu phố để nhân rộng cảnh quan, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo và học sinh hiếu học.

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Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tuyến đường PA022 (Khu phố Phú Thuận), chính thức khánh thành "Tuyến đường cờ Tổ quốc" gồm 146 trụ cờ đồng bộ với tổng kinh phí 43,8 triệu đồng (100% từ nguồn xã hội hóa). Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An nhấn mạnh, mỗi hành động nhỏ như phân loại rác tại nguồn, hạn chế túi ni-lông, tiết kiệm điện nước... của từng người dân sẽ kết hợp thành một sức mạnh lớn, xây dựng một cộng đồng xanh và phát triển bền vững.

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Người dân phường Dĩ An nhận quà tại lễ ra quân làm sạch môi trường

Cùng ngày, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính huyện Bắc Tân Uyên, Lễ ra quân bảo vệ môi trường năm 2026 cũng đã diễn ra với tinh thần phấn khởi của người dân địa phương.

Sự kiện được kết hợp cùng Giải đi bộ "Hành trình kết nối yêu thương", thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Hoạt động này vừa giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, vừa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chung tay bảo vệ màu xanh của Trái Đất.

Ngọc Xuân- Thiên Lý/VOV-TPHCM
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