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TP.HCM trao yêu thương, tiếp sức cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Thứ Bảy, 14:11, 31/10/2026
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VOV.VN - Ngày 31/10, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM trao học bổng, xe đạp, xe lăn và hỗ trợ sinh kế cho những người hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, Hội trao 72 suất học bổng cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 20 xe đạp cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 24 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 2 hộ gia đình có người khuyết tật. Ngoài ra, Hội còn trao học bổng và dụng cụ học tập cho 507 học sinh tại 3 cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố.

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Trao học bổng cho học sinh mồ côi do Covid-19. Ảnh: Kiều Anh

Tổng cộng, trong đợt chăm lo này, Hội trao học bổng, dụng cụ học tập, quà tặng, xe đạp, xe lăn và phương tiện sinh kế cho 625 người khuyết tật, trẻ mồ côi, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Đồng hành với chương trình trong thời gian dài, ông Võ Ái Dân, ngụ ở phường Diên Hồng - một cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại Côn Đảo 11 năm, cho biết ông luôn ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay. Vì vậy, ông cùng gia đình tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

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Ông Võ Ái Dân và vợ là bà Dương Thị Bạch Cúc là những mạnh thường quân đồng hành lâu dài cùng chương trình. Ảnh: Kiều Anh

"Chứng kiến hoàn cảnh của những người khuyết tật và các em mồ côi, tôi rất xúc động trước tấm lòng của các nhà tài trợ. Tôi cũng đóng góp một phần nhỏ bé của mình để chung tay chăm lo cho người khuyết tật. Đây là truyền thống nhân ái được ông cha ta truyền lại, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam", ông Võ Ái Dân cho hay.

Em Võ Thùy Lâm, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, có cha mất trong đại dịch COVID-19, là một trong những học sinh được nhận học bổng. Với em, sự hỗ trợ này không chỉ giúp trang trải chi phí học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần để em tiếp tục nỗ lực vươn lên.

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Trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Kiều Anh

Bên cạnh học bổng, việc trao tặng xe lăn cũng góp phần cải thiện khả năng đi lại, giúp người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Đưa mẹ già đến nhận xe lăn hỗ trợ, anh Dũng Huỳnh, ở phường Tân Thuận, bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của cộng đồng.

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Hoạt động ý nghĩa của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã chia sẻ, quan tâm đến người cao tuổi, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, đi lại không thuận tiện. Đây là một việc làm rất thiết thực và ý nghĩa, giúp người lớn tuổi có thêm phương tiện để đến bệnh viện dễ dàng hơn", anh Dũng Huỳnh nói.

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Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM trao xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: Kiều Anh

Thông qua các hoạt động hỗ trợ học tập, phương tiện đi lại và sinh kế, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM mong muốn tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay chăm lo các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Kiều Anh/VOV-TPHCM
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