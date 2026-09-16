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TP.HCM và Nam Bộ sắp có đợt mưa lớn diện rộng

Thứ Tư, 12:06, 16/09/2026
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VOV.VN - Sau những ngày mưa liên tục, TP.HCM và Nam Bộ được dự báo bước vào đợt mưa lớn hơn trên diện rộng từ ngày 17/9, có nơi mưa rất to, kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập gia tăng, nhất là tại vùng trũng thấp, đô thị, ven sông và kênh rạch.

Hôm nay (16/9), thời tiết TP.HCM và Nam Bộ tương đối ổn định, ban ngày có nắng, mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều và tối. Tuy nhiên, theo dự báo, đây cũng là ngày cuối của thời kỳ giảm mưa trước khi khu vực bước vào một đợt mưa lớn mới từ ngày mai.

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TP.HCM và Nam Bộ được dự báo bước vào đợt mưa lớn hơn trên diện rộng từ ngày 17/9 (Ảnh: Nguyễn Quang) 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 16/9, Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, từ ngày 17/9, hình thái thời tiết tại Nam Bộ thay đổi rõ rệt. Dự báo từ ngày 17 đến 21/9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng TP.HCM, đợt mưa lớn được dự báo tập trung từ ngày 17 đến 20/9. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn trên toàn khu vực ở cấp 1.

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Người dân lưu ý thông tin để có lộ trình phù phù hợp, tránh nơi ngập úng (Ảnh: Nguyễn Quang) 

Điều đáng lưu ý là mưa lớn lần này có thể kết hợp với triều cường, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trên sông Sài Gòn, đỉnh triều được dự báo ở mức trên báo động I đến báo động II và có khả năng duy trì đến hết ngày 16-17/9. Vì vậy, khi mưa lớn xuất hiện, nguy cơ ngập cục bộ tại TP.HCM có thể tăng cao.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân chính của đợt mưa là sự thay đổi và tương tác của nhiều hình thế thời tiết. Từ khoảng ngày 17/9, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động mạnh trở lại, hạ trục dần xuống phía Nam và vắt ngang qua Nam Bộ. Cùng thời điểm, gió mùa Tây Nam ở phía Nam mạnh dần, tạo điều kiện tăng cường ẩm và đối lưu, khiến mưa gia tăng cả về diện và lượng.

Bên cạnh đó, rãnh áp thấp có trục vắt qua Bắc Trung Bộ đang suy yếu, trong khi một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc được dự báo tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng có sự thay đổi, góp phần đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển xuống khu vực Trung Bộ rồi Nam Bộ. Sự tương tác giữa các hình thế này là một trong những yếu tố thúc đẩy mưa lớn diện rộng ở phía Nam.

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Mưa lớn lần này có thể kết hợp với triều cường, làm gia tăng nguy cơ ngập tại nhiều khu vực (Ảnh: Nguyễn Quang) 

Dải hội tụ nhiệt đới là khu vực gần xích đạo, nơi các luồng gió từ hai bán cầu hội tụ. Tại đây, không khí nóng ẩm bốc lên mạnh, hơi nước ngưng tụ tạo thành những vùng mây dông phát triển, có thể gây mưa lớn kéo dài. Đây cũng là khu vực thường xuất hiện các nhiễu động thời tiết, có khả năng phát triển thành áp thấp hoặc xoáy thuận nhiệt đới khi hội đủ điều kiện.

Với diễn biến trên, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đặc biệt trong thời gian từ 17-21/9. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực thấp trũng, nơi thoát nước kém, ven sông, kênh rạch cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập khi mưa lớn trùng thời điểm triều lên.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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