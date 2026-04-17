中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du khách Việt ưu tiên điểm đến ven biển cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Sáu, 15:26, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo dữ liệu của nền tảng Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa của du khách Việt tăng 81% trước kỳ nghỉ lễ dài cuối tháng 4 - đầu tháng 5, so với cùng kỳ năm ngoái.

Các kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 năm nay được dự báo là giai đoạn sôi động của thị trường du lịch Việt Nam. Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước đang tăng cao, phản ánh nhu cầu du lịch nội địa mạnh mẽ của du khách Việt.

du khach viet uu tien diem den ven bien cho ky nghi le 30 4 - 1 5 hinh anh 1
Các điểm đến ven biển dự báo thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Phân tích của Agoda cho thấy các điểm đến ven biển "áp đảo" danh sách tìm kiếm du lịch nội địa nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bao gồm: Vũng Tàu (tăng 101% so với năm ngoái), Nha Trang (tăng 96% so với năm ngoái), Đà Nẵng (tăng 89% so với năm ngoái) và Phan Thiết (tăng 72% so với năm ngoái).

Dù không phải đô thị biển nhưng Đà Lạt vẫn là điểm đến được yêu thích trong dịp này, thu hút du khách nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày để "giải nhiệt". Trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước dự báo đón nắng nóng sớm hơn mọi năm, nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm những nơi khí hậu mát mẻ hơn.

Về du lịch nước ngoài, nhiều du khách Việt sẽ tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để khám phá các điểm đến ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Các điểm đến quen thuộc, cự ly gần như Bangkok và Singapore vẫn nằm trong top 5 được quan tâm nhiều nhất, bên cạnh sự tăng trưởng tìm kiếm dành cho Tokyo và Seoul (tăng lần lượt là 49% và 20%).

Đại diện Agoda Việt Nam cho rằng, du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu về chi phí và phù hợp với lối sống riêng. Xu hướng nổi trội trên thị trường là du khách Việt ưu tiên những chặng bay ngắn và hành trình trải nghiệm tại các điểm đến thân thuộc – nơi vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. 

Hải Nam/VOV.VN
Tag: nghỉ lễ du lịch ven biển điểm đến du khách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch
Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhằm tiếp tục thu hút du khách và duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhằm tiếp tục thu hút du khách và duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Khách du lịch đến Đặc khu Phú Quý trong quý I tăng mạnh
Khách du lịch đến Đặc khu Phú Quý trong quý I tăng mạnh

VOV.VN - Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam với lượng du khách tăng trưởng ấn tượng.

Khách du lịch đến Đặc khu Phú Quý trong quý I tăng mạnh

Khách du lịch đến Đặc khu Phú Quý trong quý I tăng mạnh

VOV.VN - Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam với lượng du khách tăng trưởng ấn tượng.

Chấn chỉnh hoạt động du lịch bằng xe máy tại Hà Giang, Tuyên Quang
Chấn chỉnh hoạt động du lịch bằng xe máy tại Hà Giang, Tuyên Quang

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn trong các tour du lịch bằng xe máy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe, đơn vị vận chuyển và những bên liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn.

Chấn chỉnh hoạt động du lịch bằng xe máy tại Hà Giang, Tuyên Quang

Chấn chỉnh hoạt động du lịch bằng xe máy tại Hà Giang, Tuyên Quang

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn trong các tour du lịch bằng xe máy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe, đơn vị vận chuyển và những bên liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực