Du khách Việt ưu tiên điểm đến ven biển cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Các kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 năm nay được dự báo là giai đoạn sôi động của thị trường du lịch Việt Nam. Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước đang tăng cao, phản ánh nhu cầu du lịch nội địa mạnh mẽ của du khách Việt.

Các điểm đến ven biển dự báo thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Phân tích của Agoda cho thấy các điểm đến ven biển "áp đảo" danh sách tìm kiếm du lịch nội địa nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bao gồm: Vũng Tàu (tăng 101% so với năm ngoái), Nha Trang (tăng 96% so với năm ngoái), Đà Nẵng (tăng 89% so với năm ngoái) và Phan Thiết (tăng 72% so với năm ngoái).

Dù không phải đô thị biển nhưng Đà Lạt vẫn là điểm đến được yêu thích trong dịp này, thu hút du khách nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày để "giải nhiệt". Trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước dự báo đón nắng nóng sớm hơn mọi năm, nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm những nơi khí hậu mát mẻ hơn.

Về du lịch nước ngoài, nhiều du khách Việt sẽ tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để khám phá các điểm đến ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Các điểm đến quen thuộc, cự ly gần như Bangkok và Singapore vẫn nằm trong top 5 được quan tâm nhiều nhất, bên cạnh sự tăng trưởng tìm kiếm dành cho Tokyo và Seoul (tăng lần lượt là 49% và 20%).

Đại diện Agoda Việt Nam cho rằng, du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu về chi phí và phù hợp với lối sống riêng. Xu hướng nổi trội trên thị trường là du khách Việt ưu tiên những chặng bay ngắn và hành trình trải nghiệm tại các điểm đến thân thuộc – nơi vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái.