Trả lại đồng hồ cho hành khách bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng

Sáng 12/3, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết đã trả lại đồng hồ của ông Adnin Musa, quốc tịch Brunei, thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng.

Đồng hồ được tìm thấy trong khu vực sân bay.

Trước đó, khoảng 10h sáng 11/3, ông Adnin Musa ra sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay VN121 đi TP HCM. Khi đến TP HCM, người này phát hiện mình bỏ quên chiếc đồng hồ hiệu Ulysse Nardin khi làm thủ tục soi chiếu an ninh. Ông Adnin Musa đã nhờ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng liên hệ với An ninh sân bay và Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận thông tin, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng phối hợp tìm kiếm và phát hiện chiếc đồng hồ mắc vào khe của hệ thống soi chiếu an ninh. Sau đó, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã trao tài sản cho đại diện của ông Musa. Trước đó, sáng ngày 10/3, ông Adnin Musa đến Đà Nẵng tham dự cuộc họp tham vấn giữa Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) và các Bộ trưởng ASEAN, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì./.