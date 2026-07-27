Trả lại đúng tên Huỳnh Văn Quên trên giấy báo tử sau gần 60 năm

﻿Đây là thủ tục được thực hiện sau khi kết quả giám định ADN xác định hài cốt tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) chính xác là liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sỹ Huỳnh Văn Quên bên di vật vừa được trao cho gia đình

Tại gia đình liệt sỹ Huỳnh Văn Quên, đông đảo người thân và hàng xóm cũng đến chia vui khi người anh, người chú trong gia đình được xác định danh tính sau gần 60 năm hy sinh và thất lạc hài cốt.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết, tối 26/7, các anh chị em trong gia đình đã lên TP.HCM tham dự chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao lại cho gia đình các di vật của liệt sỹ Quên gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cũng trao lại giấy báo tử được điều chỉnh tên từ Huỳnh Văn Quyên thành Huỳnh Văn Quên.

"Khi nhận lại di vật của anh Hai Quên và biết kết quả ADN xác định hài cốt được phát hiện ở công viên chính xác là của anh Hai, chị em chúng tôi rất vui mừng và xúc động. Đêm qua là một đêm mất ngủ của chị em chúng tôi. Cuối cùng, gia đình đã tìm lại được anh sau gần 60 năm xa cách.

Tất cả trong gia đình rất là phấn khởi, càng phấn khởi hơn khi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa thông báo tiến hành chỉnh sửa lại giấy báo tử là Huỳnh Văn Quên thay cho giấy cũ có tên Huỳnh Văn Quyên. Tôi ra xã thực hiện thủ tục ký tên rồi… chiều nay xã nói có thể ra nhận giấy báo mới sau khi điều chỉnh thông tin", ông Huỳnh Văn Nhỏ nói.

Theo ông Huỳnh Văn Nhỏ, sáng 27/7, ông đến UBND xã Vàm Cỏ để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh tên của anh trai trên giấy tờ.

Di ảnh liệt sỹ Huỳnh Văn Quên được thờ cúng tại gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Tân Trụ, tỉnh Long An)

Bà Huỳnh Thị Lệ, em gái liệt sỹ Quên, cho biết tối 26/7, do bận việc nên bà không thể lên TP.HCM tham dự chương trình mà chỉ theo dõi qua truyền hình.

Xem thước phim gia đình nhận lại các di vật của anh trai, bà rất xúc động và hạnh phúc. Sáng sớm nay, khi trời vừa mờ sáng, bà Lệ đã vội qua nhà em trai thứ Chín để xem những di vật anh Hai để lại. Biết kết quả ADN đã xác định chính xác danh tính liệt sỹ, bà Lệ và các anh chị em trong gia đình mong sớm được đưa hài cốt liệt sỹ Huỳnh Văn Quên về thăm gia đình, trước khi đưa về nghĩa trang an nghỉ cùng đồng đội.

"Trước đây, mỗi khi nghĩ đến anh Hai Quên, má tôi hay khóc và tuyệt vọng vì không thể tìm thấy anh. Chuyện anh trai hy sinh và thất lạc hài cốt khiến má tôi trăn trở đến khi qua đời. Bây giờ, anh Hai đã được tìm thấy, gia đình tôi rất xúc động. Gia đình mừng quá… mọi việc ổn nên mọi người anh chị em ai cũng mừng bởi anh hai của mình sắp được về nhà rồi. Cuối cùng giờ chỉ mong một ngày nhà nước cho anh về thăm nhà thăm quê thôi, để ảnh biết nhà mẹ và nơi thờ cúng ảnh thôi”, bà Lệ nói.

Bà Huỳnh Thị Lệ, em gái liệt sỹ Huỳnh Văn Quên

Như VOV đã đưa tin, hài cốt liệt sỹ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong những ngày đầu Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, từ ngày 6/7. Ngay khi thông tin tìm thấy hài cốt liệt sỹ Huỳnh Văn Quên được công bố, một gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, đã nhận đó là người thân.

Qua đối chiếu các giấy tờ, lực lượng chức năng xác định nhiều thông tin trùng khớp với liệt sỹ Huỳnh Văn Quên. Tuy nhiên, một điểm cần làm rõ là sự khác nhau về tên trong các giấy tờ. Cụ thể, Bằng “Tổ quốc ghi công” ghi tên liệt sỹ Huỳnh Văn Quên, trong khi giấy báo tử lại ghi Huỳnh Văn Quyên.

Sau quá trình xác minh, đối chiếu và giám định ADN, cơ quan chức năng xác định hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng chính xác là liệt sỹ Huỳnh Văn Quên. Việc điều chỉnh giấy báo tử cũng giúp trả lại tên đúng cho người liệt sỹ sau gần 60 năm hy sinh.