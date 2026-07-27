Trao di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình

Trả lại đúng tên người liệt sĩ

Gần 60 năm sau ngày hy sinh, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã chính thức “trở về” với gia đình khi Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ công bố kết quả xác minh hồ sơ.

Kết quả này đã khép lại những băn khoăn kéo dài do sự khác biệt về tên gọi giữa giấy tờ và di vật, đồng thời xác nhận chính xác danh tính người liệt sĩ mà gia đình mong mỏi suốt nhiều thập niên.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó, thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An; từng tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y (Sài Gòn) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ không giấu được xúc động khi nhận lại kỷ vật của anh trai

Trong quá trình quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều di vật, đáng chú ý là mảnh giấy ghi tên “Huỳnh Văn Quên” và ký hiệu đơn vị 962. Qua giải mã, đơn vị 962 được xác định là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An.

Thông tin này trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ đã được các cơ quan chức năng lưu giữ. Tuy nhiên, việc xác định danh tính gặp trở ngại do giấy báo tử gia đình nhận được trước đây ghi tên “Huỳnh Văn Quyên”, trong khi bằng Tổ quốc ghi công lại ghi “Huỳnh Văn Quên” - trùng với thông tin trên di vật.

Trước sự khác biệt này, các cơ quan chức năng đã thẩm định, tra cứu hồ sơ và xác minh lại các nguồn tài liệu. Mẫu ADN của những người nhận là thân nhân liệt sĩ cũng đã được thu nhận trước đó để phục vụ việc đối chiếu.

Tại chương trình, đại diện Ban tổ chức khẳng định giấy báo tử mang tên Huỳnh Văn Quyên chính xác là giấy báo tử của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Kết quả xác minh giúp làm sáng tỏ sự sai lệch tên gọi tồn tại trong hồ sơ suốt nhiều thập niên.

Khép lại gần 60 năm chờ đợi

Cùng với thông tin xác định danh tính, bộ hồ sơ và những kỷ vật được tìm thấy bên hài cốt gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió đã được trao lại cho gia đình liệt sĩ.

Đón nhận những kỷ vật của anh trai, ông Huỳnh Văn Nhỏ không giấu được xúc động. Ông cho biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên rời gia đình tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi. Gần 60 năm qua, người thân vẫn mòn mỏi chờ đợi tin tức.

“Gia đình mất đi người anh từ ngày anh thoát ly. Đến hôm nay, khi nhận được tin tìm thấy anh Hai, tôi vừa vui mừng, vừa đau xót, xúc động không thể diễn tả” - ông Nhỏ chia sẻ.

Gia đình đón nhận những kỷ vật trong nghẹn ngào

Bên những kỷ vật còn có bà Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ đã chờ đợi ông suốt hơn nửa thế kỷ. Do di chứng tai biến, bà gặp khó khăn trong việc đi lại và giao tiếp. Khi được hỏi về niềm vui ngày nhận lại kỷ vật, bà chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng.

Theo thông tin tại chương trình, tính đến ngày 26/7, lực lượng chức năng đã quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng 117 hài cốt liệt sĩ, 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 66 bộ di vật.

Hành trình trở về của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên một lần nữa cho thấy giá trị đặc biệt của từng hồ sơ, từng mảnh giấy, từng kỷ vật được tìm thấy, không chỉ phục vụ xác minh danh tính, mà còn là sợi dây kết nối người đã khuất với gia đình sau nhiều thập niên xa cách.

Ngày 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Trước khi lên đường chiến đấu, hai người đã làm lễ đính ước nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Sau khi ông hy sinh, bà Lệ không đi thêm bước nữa, lặng lẽ chờ đợi suốt gần 60 năm.