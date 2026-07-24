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Xúc động trao di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Thứ Sáu, 05:32, 24/07/2026
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VOV.VN - Tại chương trình cầu truyền hình “Tìm lại tên anh”, một trong những khoảnh khắc xúc động khi gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đón nhận di ảnh được phục dựng sau gần 60 năm mong chờ.

Tối 23/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức tọa đàm, cầu truyền hình “Tìm lại tên anh”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình liệt sĩ. (Ảnh: T.L)

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là lễ trao di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại mặt trận cầu Chữ Y.

Tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho bà Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ vừa được công nhận là vợ liệt sĩ.

Suốt nhiều thập kỷ qua, do không có ảnh của liệt sĩ Quên, gia đình chỉ thờ với tấm Bằng Tổ quốc ghi công.

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Trao bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình liệt sĩ. (Ảnh: T.L)

Việc đón nhận bức chân dung phục dựng không chỉ giúp người thân lần đầu được nhìn thấy gương mặt của người chồng, người anh đã hy sinh, mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng một ngày không xa ông sẽ được xác định danh tính và trở về với quê hương.

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Tại chương trình, khán giả cũng được nghe những chia sẻ của thân nhân của Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu về nỗi mong ngóng tìm lại hài cốt người thân suốt gần 60 năm qua. (Ảnh: T.L)

Trước đó, hồi đầu tháng 7 trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ hài cốt cùng những di vật mang tên Huỳnh Văn Quên - trùng tên với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - người yêu bà Nguyễn Thị Lệ.

Chính điều này đã thắp lên hy vọng cho bà Lệ và gia đình sau gần 60 năm mòn mỏi chờ đợi.

Chương trình được truyền hình trực tiếp kết nối các điểm cầu Nhà hát Đài Phát thành Truyền hình TP.HCM (HTV) với các điểm cầu tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi).

Với thông điệp tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, chương trình tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng bền bỉ thực hiện sau hơn nửa thế kỷ đất nước hòa bình.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, công tác tìm kiếm được giới thiệu qua quá trình nghiên cứu tư liệu, đối chiếu bản đồ quân sự, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và ứng dụng các phương tiện kỹ thuật trong xác định vị trí chôn cất.

Dịp này, chương trình cũng trao nhiều chân dung liệt sĩ được phục dựng cho các gia đình. Hoạt động do Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp với nhóm TeamLee thực hiện, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức là vợ liệt sĩ, hưởng trợ cấp hơn 5 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Sau gần 60 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung bà Lệ vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ, đồng thời cho hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 8/2026, với tổng mức 5,02 triệu đồng mỗi tháng.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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