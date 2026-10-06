Xuyên đêm giải cứu nhiều người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở TP.HCM

Trong dòng nước xiết cuồn cuộn, lực lượng chức năng đã xuyên đêm giải cứu nhiều người đến nơi an toàn.

Nước dang cao, ngập sâu (ảnh người dân cung cấp)

Khoảng 22h43 đêm 5/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận tin báo khẩn cấp, nước dâng cao đột ngột khiến nhiều người bị kẹt lại tại khu vực công trình nạo vét Suối Cái (đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP.HCM).

Lực lượng dùng ca nô đưa ngời dân ra khỏi vùng ngập

Mưa lớn kéo dài từ chiều khiến dòng nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, tạo thành dòng chảy xiết ngập sâu diện rộng. Tại khu vực chòi canh bảo vệ phương tiện công trình nạo vét Suối Cái và các nhà dân xung quanh, 12 người bị nước bao vây, mất phương hướng và bị cô lập.

Người dân được đưa ra ngoài (ảnh Đội CC-CNCH KV 32)

Ngay lập tức, Đội Chữ cháy- Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng, xuồng máy tiếp cận hiện trường.

Các tổ công tác nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Khánh chia thành nhiều mũi rà soát, đánh giá dòng chảy và triển khai phương án cứu nạn.

Người dân được đưa đến nơi an toàn (ảnh Đội CC-CNCH KV 32)

Trời tối, nước dâng cao và chảy xiết khiến việc tiếp cận các điểm mắc kẹt gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ đã đu dây, dùng phao và xuồng máy vượt qua dòng nước để tiếp cận từng lán trại, từng căn nhà bị ngập sâu.

Đến 1h25 sáng 6/10, 7 người đầu tiên được đưa ra ngoài an toàn. Khai thác nhanh thông tin từ nhóm người này, lực lượng tiếp tục rà soát các chòi canh còn lại và giải cứu thêm 5 người khác. Đến 5h30 sáng cùng ngày, toàn bộ 12 người bị mắc kẹt đã được đưa đến khu vực an toàn.

Bí thư phường Tân Khánh- Trần Thị Diễm Trinh đến chỉ đạo công tác cứu hộ

Đến sáng nay (6/10), nước lũ tại khu vực đã bắt đầu rút dần. Lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống và tiến hành thống kê thiệt hại.

Video lực lượng cứu hộ đưa người dân ra bên ngoài