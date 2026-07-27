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Trang trọng Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đắk Lắk

Thứ Hai, 21:05, 27/07/2026
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VOV.VN - Trong hai tối (26 và 27/7), hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã cùng các đại biểu và nhân dân thắp nến, dâng hương tại hai Nghĩa trang Liệt sĩ cấp tỉnh ở khu vực phía Tây và phía Đông Đắk Lắk, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn phường Phú Yên, các đại biểu và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ, mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ, tạo không khí trang nghiêm, xúc động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ và 15 suất học bổng tặng học sinh là con em gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

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Đại biểu và hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tối 26/7, Lễ thắp nến tri ân với các nghi thức dâng hoa, dâng hương, trao quà và thắp nến tưởng niệm cũng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn phường Tân Lập, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Cùng thời điểm, các hoạt động thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại các đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các xã, phường trong toàn tỉnh Đắk Lắk.

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Các đoàn viên thanh niên dâng hoa, dâng hương và thắp nến tại từng phần mộ liệt sĩ.

Anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, cùng với Lễ thắp nến tri ân, trong Tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình”, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và thực hiện các công trình thanh niên tri ân.

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Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ, tạo không khí trang nghiêm, xúc động.

“Thông qua các hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước, những người đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống đạo lý Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, góp phần cùng với các cấp các ngành chung tay chia sẻ với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng”, anh Nguyễn Thao Giang chia sẻ.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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