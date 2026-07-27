Đắk Lắk truy tặng 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trao 67 Huân chương Lao động

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk có 3.008 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 41 mẹ còn sống. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Thương binh, Bệnh binh, Người có công với Cách mạng và các gia đình đã có những cống hiến, hy sinh to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng-Liệt sĩ, Thương binh-Bệnh binh và người có công

"Đây là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và biết bao thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Sự tri ân tốt đẹp nhất đối với những người đã cống hiến, hy sinh chính là giữ gìn thành quả cách mạng và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đối với Đắk Lắk, điều đó còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: chăm lo tốt hơn cho người có công, xây dựng bộ máy chính quyền thực sự phục vụ nhân dân", ông Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi lễ.

Với lòng biết ơn sâu sắc, tỉnh Đắk Lắk thành kính truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đối với 7 mẹ Việt Nam anh hùng gồm: Mẹ Nguyễn Thị Truyện và Mẹ Nguyễn Thị Dẫm (xã Tuy An Bắc); Mẹ Cao Thị Mỹ (phường Phú Yên); Mẹ Nguyễn Thị Cảo và Mẹ Trần Thị Mùa (xã Hòa Mỹ); Mẹ Lê Thị Bảy (xã Xuân Phước); Mẹ Nguyễn Thị Tợi (xã Tuy An Tây).

Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động Hạng Nhất đối với 3 cá nhân

Dẫu các mẹ không còn sống để trực tiếp đón nhận danh hiệu cao quý hôm nay, nhưng công lao và sự hy sinh của các mẹ sẽ mãi mãi được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhớ, mãi trường tồn cùng quê hương, đất nước. Việc Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh Hùng cho các mẹ là niềm vinh dự, tự hào và động viên an ủi rất lớn đối với thân nhân các mẹ.

Ông Nguyễn Văn Minh con trai mẹ Trần Thị Mùa, ông Lê Tấn Lực, con trai mẹ Nguyễn Thị Cảo ở xã Hòa Mỹ bày tỏ: "Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những công lao của những người mẹ đã cống hiến và hy sinh. Đến ngày hôm nay chính thức Nhà nước công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cảm thấy rất xúc động và rất vinh dự".

Anh Trương Phú Hòa, cháu nội Mẹ Cao Thị Mỹ, phường Phú Yên cho biết rất vinh hạnh được Đảng và Nhà nước đã lo lắng cho mẹ của anh, tôn vinh là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Anh rất cảm ơn Đảng và Nhà nước: "Mình hãnh diện là trong nhà có những người dám hy sinh vì đất nước. Mình là con cháu của thế hệ ông bà trước kia, nói chung là rất hãnh diện. Mình cũng phải nỗ lực hết sức, cố gắng làm được gì cho xã hội thì cứ làm".

7 cá nhân xuất sắc được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì

Tại buổi lễ, tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba đối với tổng số 67 cá nhân. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình bền bỉ, tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp của các cá nhân có quá trình cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, quê hương.