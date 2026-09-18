Tranh chấp đất đai ở Quảng Trực: Ngăn chặn nguy cơ tranh chấp leo thang

Nơi đây, từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương cách đây gần 10 năm. Xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước yêu cầu tháo gỡ căn cơ các tranh chấp, không để mâu thuẫn tích tụ và chuyển hóa thành xung đột, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty Long Sơn ở Tiểu khu 1535 vướng tranh chấp đất kéo dài với các hộ lấn chiếm trong hàng chục năm.

Tiết trời se lạnh, tiếng chim ríu rít trong buổi sớm nơi biên cương. Tại Tiểu khu 1536, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, bà Sùng Thị Mơ vẫn miệt mài chăm sóc vườn điều chuẩn bị trổ hoa. Khung cảnh tưởng chừng bình yên ấy lại luôn ẩn chứa những lo lắng về tình hình an ninh, trật tự trong khu vực.

Bà Mơ cho biết, tối 14/9, cách rẫy gia đình khoảng 500-600m, trước khu vực Công ty Long Sơn có nhiều người tụ tập. Nghe tiếng la hét, bà chạy lên và chứng kiến 3 bảo vệ công ty bị chém, phải nhập viện cấp cứu. Theo bà Mơ, những vụ tranh chấp đất đai, tụ tập đông người thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Điều khiến người dân lo ngại là nếu mâu thuẫn kéo dài, các vụ việc có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

“Trước thì các vụ nhỏ tranh chấp đất xảy ra thường xuyên, nhưng vụ đêm 14/9 là lớn, công an họ hốt hết đi rồi. Tôi và bà con trong làng sợ lắm, họ kéo cả trăm xã hội đen vào, gây mất trật tự an ninh, bất ổn", bà Mơ lo lắng nói.

Sầu riêng của Công ty Long Sơn bị chặt hạ không thương tiếc.

Những phản ánh của người dân cần được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Bởi trong các vụ việc liên quan tranh chấp đất đai, nếu không làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của các bên, mâu thuẫn rất dễ kéo dài, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật và tạo áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Liên quan vụ việc nhóm ba bảo vệ bị tấn công tối 14/9, bà Đinh Thị Sơn, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn cho biết, ông Linh Đức Thuận từng làm quản lý cho công ty từ năm 2023 đến 2025. Sáng 14/9, ông Thuận thuê xe cẩu đưa một container đến đặt đối diện công ty, cách khoảng 70m, làm nơi ở cho nhóm người của mình để canh giữ đất.

Theo bà Đinh Thị Sơn, ông Thuận cho rằng một phần diện tích này đã được Công ty Long Sơn giao khoán cho mình. Trong khi đó, phía công ty khẳng định việc dựng container và tổ chức người canh giữ đất diễn ra trên diện tích thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp. Trước thời điểm vụ việc ba bảo vệ bị tấn công gần một tuần, hàng trăm cây sầu riêng của Công ty Long Sơn bị chặt hạ.

Bà Sơn đề nghị cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh: “Sầu riêng bị phá như thế mà trên diện tích đất của công ty, chúng tôi không hiểu nguyên nhân do đâu. Rồi tiếp đến lại xảy ra vụ những kẻ lạ mặt chém bảo vệ, ngay lúc chém có Linh Đức Thuận ở đó. Chúng tôi mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc chém bảo vệ và động cơ phá sầu riêng của công ty".

Bà Đinh Thị Sơn, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn trao đổi với phóng viên.

Ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, cho biết khu vực phía Nam xã, gồm các Tiểu khu 1535, 1536..., hiện có 6 doanh nghiệp, hơn 600 hộ dân sinh sống và khoảng 9.000ha đất canh tác. Khu vực này cách trung tâm xã hơn 70km, giao thông còn khó khăn. Nhiều năm qua, khu vực này xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, năm 2016 từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Tiểu khu 1535, làm 3 người chết, 13 người bị thương.

Trước tình hình đó, xã Quảng Trực đã thành lập tổ công tác trực tại chỗ gồm công an, dân quân tự vệ và cán bộ chuyên môn để nắm tình hình, xử lý các vụ việc nổi cộm; đồng thời xây dựng kế hoạch, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tháo gỡ các tranh chấp đất đai trên địa bàn. Riêng vụ việc nhóm bảo vệ Công ty Long Sơn bị tấn công xảy ra tối 14/9, ông Dương Huy Toàn cho biết thêm, Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra.

“Vụ việc chém 3 bảo vệ của Công ty Long Sơn thì Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý, và chúng tôi cũng đang chờ kết quả chính thức từ của Công an tỉnh. Đối với các băng nhóm lấn chiếm đất đai, các doanh nghiệp xã cũng đã chỉ đạo công an xã và lực lượng liên quan tổ chức điều tra cơ bản và đã nắm hết danh sách và sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý thời gian tới", ông Toàn nói.

Cần giải quyết tận gốc rễ tranh chấp đất đai ở Quảng Trực, Lâm Đồng, tránh để xảy ra thêm những vụ việc đáng tiếc.

Thực tế tại Tiểu khu 1535 cho thấy, bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là xử lý người gây rối, người vi phạm sau khi vụ việc xảy ra. Với những tranh chấp đất đai kéo dài, việc quan trọng hơn là phải xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng và cơ sở pháp lý của từng diện tích đất; làm rõ quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và người dân; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để mâu thuẫn kéo dài hoặc bị đẩy lên thành xung đột.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 10 năm trước, làm 3 người chết, 13 người bị thương là bài học về cái giá phải trả khi những mâu thuẫn đất đai chuyển thành bạo lực. Vụ chém 3 bảo vệ mới đây tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc chủ động nắm tình hình, giải quyết tranh chấp từ cơ sở, kiểm soát các nguy cơ mất an ninh, trật tự và bảo đảm mọi tranh chấp được xử lý bằng pháp luật.