Doanh nghiệp Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng xe cho người lao động

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (trụ sở tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) vừa chi 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 10.000 lao động. Khoản hỗ trợ này được chi trực tiếp cho công nhân, người lao động làm việc tại tất cả nhà máy, công ty trực thuộc cùng các phòng, ban của Tổng công ty. Theo đó, mỗi công nhân được nhận 200.000 đồng, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc bổ sung ngoài kỳ lương, không gộp vào lương tháng.

Công ty TNHH Hitech Việt Nam Apparel (đơn vị có công đoàn trực thuộc Công đoàn xã Duy Xuyên), Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (đóng tại Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch) cũng hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 3.000 đoàn viên, người lao động. Sự chia sẻ này giúp người lao động phần nào giảm áp lực chi tiêu, đồng thời củng cố niềm tin, tăng sự gắn bó với doanh nghiệp.

Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn với công nhân, lao lao động

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong điều kiện kinh tế khó khăn, đối với tổ chức Công đoàn chúng tôi rất hoan nghênh sự chia sẻ đồng hành của chủ doanh nghiệp giúp người lao động bù đắp một phần khó khăn trong thời buổi vật giá lên cao do tác động của bên ngoài. Rất mong thời gian đến các chủ doanh nghiệp có sự hỗ trợ đồng hành cùng với người lao động giúp họ yên tâm lao động sản xuất và cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ tiền xăng xe cho người lao động, đây là nghĩa cử rất cao đẹp và cũng như thay đổi về nhận thức của người sử dụng lao động.

