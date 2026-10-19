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Trao 200 bộ tóc từ nguồn hiến tặng cộng đồng cho bệnh nhân ung thư

Thứ Hai, 17:12, 19/10/2026
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VOV.VN - Từ nguồn tóc hiến của hơn 1.000 người trên cả nước, 200 bộ tóc đã được hoàn thiện và trao tặng miễn phí cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cơ sở 2.

 

Ngày 19/10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với cơ quan liên quan trao tặng 200 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cơ sở 2. Hoạt động nằm trong chương trình “Sưởi ấm những trái tim quả cảm” do bệnh viện tổ chức, nhằm động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm tự tin trong quá trình điều trị.

trao 200 bo toc tu nguon hien tang cong dong cho benh nhan ung thu hinh anh 1
Bệnh nhân ung thư đón nhận những bộ tóc được hoàn thiện từ nguồn tóc hiến của hơn 1.000 người trên cả nước (Ảnh: Hội CTĐ TP.HCM cung cấp)

Theo Ban tổ chức, 200 bộ tóc được hoàn thiện từ nguồn tóc hiến của hơn 1.000 người tình nguyện trên cả nước. Mỗi bộ tóc có giá trị khoảng 5-6 triệu đồng, tổng giá trị đợt trao tặng hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ý nghĩa của những món quà không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở tấm lòng của những người đã dành nhiều năm nuôi tóc để trao tặng người bệnh.

trao 200 bo toc tu nguon hien tang cong dong cho benh nhan ung thu hinh anh 2
Những bộ tóc từ nguồn hiến tặng cộng đồng được trao miễn phí đến bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hội CTĐ TP.HCM cung cấp)

Trong số những người tham gia hiến tóc, có người đến các salon để được hỗ trợ cắt tóc, có người tự cắt, đóng gói và gửi qua bưu điện. Dù bằng cách nào, tất cả đều chung mong muốn góp phần mang lại niềm vui, sự tự tin cho bệnh nhân ung thư, nhất là những người bị rụng tóc do quá trình điều trị.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ tiến hành phân loại, xử lý và dệt tóc thành các bộ tóc hoàn chỉnh để trao tặng miễn phí. Hiện mạng lưới hơn 50 salon thành viên trên cả nước tham gia hỗ trợ cắt tóc hiến miễn phí, hướng dẫn bảo quản và kết nối nguồn tóc từ cộng đồng.

trao 200 bo toc tu nguon hien tang cong dong cho benh nhan ung thu hinh anh 3
Những bộ tóc mới giúp người bệnh thêm tự tin trong quá trình điều trị (Ảnh: Hội CTĐ TP.HCM cung cấp)

Không chỉ tổ chức các đợt trao tặng tập trung, Ban tổ chức còn gửi tóc miễn phí đến tận nhà bệnh nhân qua bưu điện, chuyển tóc về các salon thành viên để hỗ trợ người bệnh tại địa phương và phối hợp trao tặng tại các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Hoạt động hiến tóc ngày càng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Gần đây, tại chùa Diệu Pháp, khu vực Bình Thạnh, TP.HCM, hơn 1.200 người đã tham gia hiến tóc, với sự hỗ trợ của hơn 100 thành viên. Sự chung tay của các tình nguyện viên, salon và người dân góp phần duy trì, mở rộng hoạt động hiến tóc, giúp những món quà ý nghĩa đến với nhiều bệnh nhân hơn.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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