English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều cường vượt báo động III, Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường

Chủ Nhật, 11:03, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày qua triều cường trên sông Hậu và các sông, rạch thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ dâng cao, vượt mức báo động III, gây ngập sâu một số khu vực tại trung tâm thành phố Cần Thơ và ngập cục bộ tại nhiều khu vực trong thành phố.

Cụ thể vào sáng 12/9, mực nước thực đo tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đạt mức 2,13m vào lúc 5h30 phút, vượt báo động III 0,13m; buổi chiều 2,14m vào lúc 17h30 phút, vượt báo động III 0,14m. Vào lúc 6h sáng nay mực nước thực đo tại Trạm Thuỷ văn Cần Thơ trên sông Hậu tiếp tục dâng cao đạt mức 2,18m, vượt báo động III 0,18m.

trieu cuong vuot bao dong iii, can tho ngap nhieu tuyen duong hinh anh 1
Triều cường dâng cao trong 2 ngày qua khiến một số khu vực tại trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu

Triều cường dâng cao trong 2 ngày qua khiến một số khu vực tại trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu như: ngã ba đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Văn Cừ, hướng qua Cồn Khương; đoạn từ Sân vận động Quân khu 9 kéo dài đến cầu Bình Thủy; khu vực chợ Bình Thủy. Tại khu vực Bến Ninh Kiều, triều cường chảy tràn và lên cao từ các cống, gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng sinh hoạt, buôn bán và các hoạt động vui chơi …

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước được dự báo còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới và nếu kết hợp mưa lớn sẽ tiếp tục gây ngập nhiều nơi trong thành phố. Cụ thể trong chiều nay dự báo đỉnh triều đạt mức 2,21m, vượt báo động III 0,21m vào lúc 17h 30 phút.

trieu cuong vuot bao dong iii, can tho ngap nhieu tuyen duong hinh anh 2
Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ ảnh hưởng sinh hoạt, buôn bán và các hoạt động vui chơi …

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu đơn vị quản lý đóng, mở các âu thuyền, van, cống ngăn triều, trạm bơm kịp thời để hạn chế ngập lụt do triều; các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường trực ban khi triều cường, mưa giông, bão xuất hiện; tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hướng dẫn giao thông. Người dân cần theo dõi lịch triều để chủ động ứng phó khi nước dâng. Các hộ dân nên kê cao tài sản, lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế đi qua khu vực ngập sâu.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vĩnh Long cảnh báo triều cường gây ngập nhiều khu vực
Vĩnh Long cảnh báo triều cường gây ngập nhiều khu vực

VOV.VN - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, đợt triều cường từ ngày 9-15/9 đang bước vào thời kỳ cao điểm. Mực nước trên các sông, kênh rạch trong tỉnh tiếp tục lên trong ngày 12/9, ít biến đổi trong ngày 13/9, sau đó xuống chậm từ ngày 14/9 và giảm dần từ ngày 15-18/9.

Vĩnh Long cảnh báo triều cường gây ngập nhiều khu vực

Vĩnh Long cảnh báo triều cường gây ngập nhiều khu vực

VOV.VN - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, đợt triều cường từ ngày 9-15/9 đang bước vào thời kỳ cao điểm. Mực nước trên các sông, kênh rạch trong tỉnh tiếp tục lên trong ngày 12/9, ít biến đổi trong ngày 13/9, sau đó xuống chậm từ ngày 14/9 và giảm dần từ ngày 15-18/9.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ

VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên và được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung. Trong khi đó, mưa lớn những ngày qua khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương gia tăng.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ

VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên và được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung. Trong khi đó, mưa lớn những ngày qua khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương gia tăng.

Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ
Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đã gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Trong đó, tại xã Gào, nước lũ cuốn trôi cây trồng, phá hỏng ao hồ, làm biến dạng nhiều khu sản xuất ven suối. Người dân không chỉ lo mất mùa trước mắt mà còn có thể mất đất canh tác về lâu dài.

Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đã gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Trong đó, tại xã Gào, nước lũ cuốn trôi cây trồng, phá hỏng ao hồ, làm biến dạng nhiều khu sản xuất ven suối. Người dân không chỉ lo mất mùa trước mắt mà còn có thể mất đất canh tác về lâu dài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục