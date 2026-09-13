Triều cường vượt báo động III, Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường

Cụ thể vào sáng 12/9, mực nước thực đo tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đạt mức 2,13m vào lúc 5h30 phút, vượt báo động III 0,13m; buổi chiều 2,14m vào lúc 17h30 phút, vượt báo động III 0,14m. Vào lúc 6h sáng nay mực nước thực đo tại Trạm Thuỷ văn Cần Thơ trên sông Hậu tiếp tục dâng cao đạt mức 2,18m, vượt báo động III 0,18m.

Triều cường dâng cao trong 2 ngày qua khiến một số khu vực tại trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu

Triều cường dâng cao trong 2 ngày qua khiến một số khu vực tại trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu như: ngã ba đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Văn Cừ, hướng qua Cồn Khương; đoạn từ Sân vận động Quân khu 9 kéo dài đến cầu Bình Thủy; khu vực chợ Bình Thủy. Tại khu vực Bến Ninh Kiều, triều cường chảy tràn và lên cao từ các cống, gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng sinh hoạt, buôn bán và các hoạt động vui chơi …

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước được dự báo còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới và nếu kết hợp mưa lớn sẽ tiếp tục gây ngập nhiều nơi trong thành phố. Cụ thể trong chiều nay dự báo đỉnh triều đạt mức 2,21m, vượt báo động III 0,21m vào lúc 17h 30 phút.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ ảnh hưởng sinh hoạt, buôn bán và các hoạt động vui chơi …

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu đơn vị quản lý đóng, mở các âu thuyền, van, cống ngăn triều, trạm bơm kịp thời để hạn chế ngập lụt do triều; các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường trực ban khi triều cường, mưa giông, bão xuất hiện; tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hướng dẫn giao thông. Người dân cần theo dõi lịch triều để chủ động ứng phó khi nước dâng. Các hộ dân nên kê cao tài sản, lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế đi qua khu vực ngập sâu.