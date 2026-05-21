Từ 1/7/2026, nhiều mức đóng BHXH, BHYT điều chỉnh theo lương cơ sở mới

Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp mà còn là căn cứ tính nhiều khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Từ ngày 1/7/2026, mức đóng BHYT hộ gia đình được điều chỉnh tương ứng theo mức lương cơ sở mới. Người thứ nhất đóng 113.850 đồng/tháng, tương ứng 1.366.200 đồng/năm. Người thứ hai đóng 79.695 đồng/tháng; người thứ ba đóng 68.310 đồng/tháng; người thứ tư đóng 56.925 đồng/tháng và từ người thứ năm trở đi đóng 45.540 đồng/tháng.

Đối với học sinh, sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức tối đa học sinh, sinh viên tự đóng là 56.925 đồng/tháng, tương ứng 683.100 đồng/năm. Trường hợp địa phương có hỗ trợ thêm thì số tiền thực tế có thể thấp hơn.

Cùng với đó, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng. Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu. Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, mức tiền lương thấp nhất làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là 2,53 triệu đồng/tháng và mức cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức đóng, một số khoản trợ cấp BHXH cũng tăng theo mức lương cơ sở mới. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng.

Mức trợ cấp mai táng tăng từ 23,4 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân tăng từ 1,17 triệu đồng lên 1,265 triệu đồng/tháng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng tăng từ 1,638 triệu đồng lên 1,771 triệu đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân, người lao động, học sinh, sinh viên và các hộ gia đình chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ BHYT, cập nhật mức đóng mới từ ngày 1/7/2026 và tra cứu thông tin qua các kênh chính thức để tránh tiếp nhận thông tin sai lệch.

Người dân có thể tra cứu thông tin tại Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9068 hoặc ứng dụng VssID - BHXH số.