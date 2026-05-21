Từ 1/7/2026, nhiều mức đóng BHXH, BHYT điều chỉnh theo lương cơ sở mới

Thứ Năm, 11:33, 21/05/2026
VOV.VN - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo quy định mới của Chính phủ. Việc điều chỉnh này kéo theo thay đổi về mức đóng BHYT hộ gia đình, mức trần đóng BHXH bắt buộc và nhiều khoản trợ cấp BHXH.

Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp mà còn là căn cứ tính nhiều khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Từ ngày 1/7/2026, mức đóng BHYT hộ gia đình được điều chỉnh tương ứng theo mức lương cơ sở mới. Người thứ nhất đóng 113.850 đồng/tháng, tương ứng 1.366.200 đồng/năm. Người thứ hai đóng 79.695 đồng/tháng; người thứ ba đóng 68.310 đồng/tháng; người thứ tư đóng 56.925 đồng/tháng và từ người thứ năm trở đi đóng 45.540 đồng/tháng.

Đối với học sinh, sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức tối đa học sinh, sinh viên tự đóng là 56.925 đồng/tháng, tương ứng 683.100 đồng/năm. Trường hợp địa phương có hỗ trợ thêm thì số tiền thực tế có thể thấp hơn.

Cùng với đó, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng. Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu. Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, mức tiền lương thấp nhất làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là 2,53 triệu đồng/tháng và mức cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức đóng, một số khoản trợ cấp BHXH cũng tăng theo mức lương cơ sở mới. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng.

Mức trợ cấp mai táng tăng từ 23,4 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân tăng từ 1,17 triệu đồng lên 1,265 triệu đồng/tháng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng tăng từ 1,638 triệu đồng lên 1,771 triệu đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân, người lao động, học sinh, sinh viên và các hộ gia đình chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ BHYT, cập nhật mức đóng mới từ ngày 1/7/2026 và tra cứu thông tin qua các kênh chính thức để tránh tiếp nhận thông tin sai lệch.

Người dân có thể tra cứu thông tin tại Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9068 hoặc ứng dụng VssID - BHXH số.

Cảnh báo mạo danh BHXH lừa cài “thẻ điện tử”, chiếm đoạt tiền

VOV.VN - BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ gọi điện yêu cầu cài “thẻ BHXH điện tử”, kết bạn Zalo để chiếm đoạt tiền. Đã có người dân bị lừa gần 10 triệu đồng. Cơ quan BHXH khẳng định không yêu cầu cung cấp thông tin, mã OTP hay cài đặt qua kênh không chính thức.

lương cơ sở bhxh bhyt điều chỉnh 2026
Tin liên quan

BHXH Việt Nam vào cuộc trước nguy cơ giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực
VOV.VN - Trước nguy cơ hàng nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp bị gián đoạn chi trả do giấy ủy quyền sắp hết hiệu lực theo Luật BHXH 2024, BHXH Việt Nam đã chủ động chỉ đạo toàn hệ thống rà soát, hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục, bảo đảm quyền lợi được chi trả đầy đủ, đúng người và không bị gián đoạn sau ngày 1/7.

BHXH tự nguyện - Mở rộng cơ hội có lương hưu đối với lao động phi chính thức
VOV.VN - BHXH tự nguyện đang được hoàn thiện theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Làm gì để không bị gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội?
VOV.VN- Để đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được duy trì liên tục, người thụ hưởng cần rà soát thời hạn văn bản uỷ quyền. Trường hợp không tiếp tục uỷ quyền cho người khác lĩnh - trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ, cần lập văn bản đề nghị.

Đẩy mạnh bao phủ BHXH, BHYT: Hà Nội quyết liệt đảm bảo an sinh xã hội bền vững
VOV.VN - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 06 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

