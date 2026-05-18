Ngày 18/5/2026 – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH liên hệ người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cảnh báo mạo danh BHXH lừa cài “thẻ điện tử”, chiếm đoạt tiền.

Theo phản ánh từ BHXH tỉnh Cà Mau, một số đối tượng sử dụng số điện thoại 0825.884.702 gọi điện yêu cầu người dân đến UBND phường Lý Văn Lâm để cập nhật thẻ BHYT điện tử cho trẻ em. Khi nạn nhân không thể đến trực tiếp, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo và cài đặt ứng dụng “BHXH điện tử”.

Tin tưởng làm theo, một người dân đã bị rút 2 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng. Khi phản ánh, đối tượng tiếp tục dụ dỗ chuyển tiền để “hoàn lại”, khiến nạn nhân bị chiếm đoạt thêm hơn 7,8 triệu đồng. Tổng số tiền bị lừa gần 10 triệu đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử” hay cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP qua các kênh không chính thức. Mọi thông tin liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được công bố qua các kênh chính thống.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người không xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ xử lý.

Thông tin tra cứu và hỗ trợ người tham gia: - Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn - Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068 - Ứng dụng VssID – BHXH số: cung cấp thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.