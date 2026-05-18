Cảnh báo mạo danh BHXH lừa cài “thẻ điện tử”, chiếm đoạt tiền

Thứ Hai, 17:51, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ gọi điện yêu cầu cài “thẻ BHXH điện tử”, kết bạn Zalo để chiếm đoạt tiền. Đã có người dân bị lừa gần 10 triệu đồng. Cơ quan BHXH khẳng định không yêu cầu cung cấp thông tin, mã OTP hay cài đặt qua kênh không chính thức.

Ngày 18/5/2026 – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH liên hệ người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cảnh báo mạo danh BHXH lừa cài “thẻ điện tử”, chiếm đoạt tiền.

Theo phản ánh từ BHXH tỉnh Cà Mau, một số đối tượng sử dụng số điện thoại 0825.884.702 gọi điện yêu cầu người dân đến UBND phường Lý Văn Lâm để cập nhật thẻ BHYT điện tử cho trẻ em. Khi nạn nhân không thể đến trực tiếp, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo và cài đặt ứng dụng “BHXH điện tử”.

Tin tưởng làm theo, một người dân đã bị rút 2 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng. Khi phản ánh, đối tượng tiếp tục dụ dỗ chuyển tiền để “hoàn lại”, khiến nạn nhân bị chiếm đoạt thêm hơn 7,8 triệu đồng. Tổng số tiền bị lừa gần 10 triệu đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử” hay cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP qua các kênh không chính thức. Mọi thông tin liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được công bố qua các kênh chính thống.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người không xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ xử lý.

Thông tin tra cứu và hỗ trợ người tham gia:

- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn

- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068

- Ứng dụng VssID – BHXH số: cung cấp thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: lừa đảo công nghệ mạo danh BHXH chiếm đoạt tài sản cảnh báo an ninh mạng lừa đảo Zalo
Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong
VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, tối 17/5, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo
VOV.VN - Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

“Gia truyền 3 đời”, “Khỏi bệnh 100%”: Cảnh báo chiêu quảng cáo đánh vào niềm tin
VOV.VN - Những quảng cáo “gia truyền 3 đời”, “khỏi bệnh 100%”, “không khỏi hoàn tiền” xuất hiện dày đặc trên mạng để bán thuốc, dịch vụ y học cổ truyền. Bộ Y tế cảnh báo nhiều nội dung thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân, yêu cầu kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm.

