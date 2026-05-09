Trụ ATM ở Cà Mau bốc cháy vào sáng sớm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

Người dân đang lưu thông trên đường vào thời điểm đó đã phát hiện ngọn lửa bùng phát, kèm theo cột khói đen đặc bốc lên nghi ngút từ phía trong buồng máy ATM.

​Sức nóng từ bên trong khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cây ATM. Nhiều mảng nhựa trang trí và vật liệu ốp bên ngoài bị thiêu rụi hoàn toàn, nóng chảy rồi rơi xuống vỉa hè thành từng mảng lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trụ ATM bị cháy

​Hậu quả của vụ cháy khiến trụ máy ATM bị hư hỏng gần như hoàn toàn, phần vỏ và toàn bộ thiết bị điện tử bên trong bị biến dạng, chỉ còn lại khung sắt trơ trọi.

Theo báo cáo sơ bộ từ UBND phường Tân Xuyên, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên tới khoảng 500 triệu đồng.

​Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và trích xuất dữ liệu để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này.