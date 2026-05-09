  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trụ ATM ở Cà Mau bốc cháy vào sáng sớm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

Thứ Bảy, 14:35, 09/05/2026
VOV.VN - Vào khoảng 6h30 sáng nay (9/5), một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại trụ ATM nằm trên đường Ngô Quyền, đoạn gần trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Người dân đang lưu thông trên đường vào thời điểm đó đã  phát hiện ngọn lửa bùng phát, kèm theo cột khói đen đặc bốc lên nghi ngút từ phía trong buồng máy ATM.

​Sức nóng từ bên trong khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cây ATM. Nhiều mảng nhựa trang trí và vật liệu ốp bên ngoài bị thiêu rụi hoàn toàn, nóng chảy rồi rơi xuống vỉa hè thành từng mảng lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trụ ATM bị cháy

​Hậu quả của vụ cháy khiến trụ máy ATM bị hư hỏng gần như hoàn toàn, phần vỏ và toàn bộ thiết bị điện tử bên trong bị biến dạng, chỉ còn lại khung sắt trơ trọi.

Theo báo cáo sơ bộ từ UBND phường Tân Xuyên, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên tới khoảng 500 triệu đồng.

​Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và trích xuất dữ liệu để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này.

 

Trần Hiếu-VOV/ĐBSCL
Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ
VOV.VN - Vào khoảng 18h05 phút chiều nay (29/4), một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An
VOV.VN - Sáng 17/4, một xe đầu kéo chở sắt hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6
Trưa 14/4, một vụ cháy xảy ra tại tầng 6 một chung cư ở số 2 Vương Thừa Vũ (phường Khương Đình, Hà Nội), khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng loạn.

