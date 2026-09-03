Trực thăng đưa ngư dân đa chấn thương nặng từ Trường Sa về đất liền

Lúc 3h52, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 đã đáp an toàn xuống nóc tòa nhà đa khoa 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175, hoàn thành chuyến vận chuyển cấp cứu đường không.

Bệnh nhân là ông N.V.H. (52 tuổi, quê Gia Lai), làm nghề đánh bắt thủy sản. Ngày 1/9, trong lúc kéo lưới, ông bị ròng rọc đập vào mặt, ngã xuống sàn tàu và bất tỉnh.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy trước khi vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 ở TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Lúc 0h45 ngày 2/9, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) trong tình trạng có vết thương vùng đầu dài khoảng 3cm, bờ nham nhở, hở màng não. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị vỡ xương sọ và gãy nhiều xương hàm mặt phức tạp.

Sau khi cấp cứu ban đầu, các bác sĩ tại đảo hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175 qua hệ thống Telemedicine. Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, theo dõi vết thương sọ não hở và máu tụ nội sọ; vỡ xương sọ vùng thái dương – chẩm phải; gãy xương hàm dưới bên trái và cung gò má bên phải.

Nhận định bệnh nhân có nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp và chảy máu tiến triển, Bệnh viện Quân y 175 đề xuất vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không về đất liền điều trị.

Do chấn thương hàm mặt phức tạp khiến bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiến triển nên ê-kíp phải theo dõi và kiểm soát chặt chẽ trong suốt chuyến bay. (Ảnh: BVCC)

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 21h ngày 2/9, trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm kíp trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng đi có Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá, bác sĩ Đinh Văn Hồng làm tổ trưởng.

Đến 23h15, trực thăng hạ cánh xuống đảo Trường Sa Lớn. Sau khi thăm khám, ê-kíp cấp cứu đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trong suốt hành trình về đất liền.

Thiếu tá, bác sĩ Đinh Văn Hồng cho biết bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt với nhiều xương hàm bị gãy và suy hô hấp nặng.

“Bệnh nhân bị tai nạn đa chấn thương rất nặng. Khi chúng tôi tiếp cận, bệnh nhân giảm tri giác ở mức 12 điểm, bắt đầu xuất hiện tình trạng kích thích, tắc nghẽn đường thở và không còn khả năng tự bảo vệ đường thở. Ê-kíp quyết định đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy trước khi đưa lên trực thăng về Bệnh viện Quân y 175”, bác sĩ Đinh Văn Hồng cho biết.

Quá trình vận chuyển bệnh bằng trực thăng, bệnh nhân được các y bác sĩ theo dõi sát sao. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Hồng, với bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không là duy trì huyết áp ổn định, bảo đảm tưới máu não. Bên cạnh đó, chấn thương hàm mặt phức tạp khiến bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiến triển nên ê-kíp phải theo dõi và kiểm soát chặt chẽ trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi trực thăng đáp xuống nóc toà nhà bệnh viện, bệnh nhân đã được đưa vào Khoa Cấp cứu, tiếp tục được tầm soát tổn thương, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn để xác định phương án điều trị.