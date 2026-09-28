Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, Đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2023-2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo Hội.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin đã nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ; tích cực tham mưu thực hiện chính sách khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Hoạt động Hội tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nạn nhân, củng cố vị thế của Hội.

Công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua được các cấp Hội đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực. Từ năm 2024 đến hết tháng 6/2026, toàn Hội đã vận động được hơn 1.074 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động quốc tế chiếm khoảng 10%.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Toàn Hội đã chi hơn 1.079 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân, tập trung vào nâng cấp cơ sở vật chất và nuôi dưỡng nạn nhân tại các trung tâm; hỗ trợ xông hơi giải độc; xây dựng, sửa chữa nhà; tặng quà; hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất; thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất các trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ...

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC tiếp tục được triển khai theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, với những hình thức, biện pháp phù hợp. Qua đó, góp phần để Chính phủ Mỹ có trách nhiệm hơn trong tham gia xử lý chất độc hóa học/dioxin tồn lưu sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo đối với người khuyết tật, trong đó có NNCĐDC.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, tháng 7/2026, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành tặng nhiều bằng khen.

Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động trong tình hình mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam nhấn mạnh, cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra những thay đổi sâu rộng trong tổ chức và phương thức hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Theo đó, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chi bộ Hội được thành lập, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Những thay đổi này tạo điều kiện và định hướng quan trọng để Hội tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đó, giai đoạn 2023-2026, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ V và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội

Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện chính sách đối với nạn nhân được quan tâm, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng và nâng cao đời sống nạn nhân. Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh.

Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC đạt nhiều kết quả mới. Đặc biệt, công tác vận động nguồn lực đạt kết quả thiết thực. Từ năm 2024 đến hết tháng 6/2026, toàn Hội đã vận động được hơn 1.074 tỷ đồng, tạo nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân.

Những kết quả đó là minh chứng cho tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm” của các cấp Hội; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương, cũng như sự đồng hành, chung tay của toàn xã hội và bạn bè quốc tế đối với NNCĐDC.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Hội.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội

Nổi bật là Hội đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học. Công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam mang tính bền vững hơn. Công tác đối ngoại nhân dân bám sát sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được thực hiện bằng các hình thức, biện pháp mới, phù hợp.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam.

Đại biểu tham dự đại hội

Tuy nhiên, ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người còn rất nặng nề; các chính sách xã hội chưa thể bù đắp hết những mất mát mà nạn nhân phải chịu đựng. Trên đất nước ta, nhiều nạn nhân chất độc da cam đang sống trong nghèo khó và bệnh tật.

Vì thế, ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cấp Hội quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người có công nói chung và nạn nhân chất độc da cam nói riêng; tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực để “xoa dịu nỗi đau da cam”, giúp họ thắp lửa niềm tin, vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trong Đại hội này, cần tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu, ưu điểm và những khó khăn, hạn chế; phân tích sâu sắc những bài học kinh nghiệm; từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 230 ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng Hội và thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Hai là, đổi mới thực chất, hiệu quả phương thức hoạt động theo phương châm “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, bảo đảm hoạt động của Hội xuất phát từ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân.

Ba là, xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển tổ chức hội ở những xã, phường đủ điều kiện, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh; tiếp tục triển khai Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, vận động toàn xã hội chung tay hỗ trợ nạn nhân.

Năm là, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, tăng cường vận động sự đồng hành của nhân dân và bạn bè quốc tế; kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân

Đại hội lần thứ VI với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững; đổi mới vận động nguồn lực trong nước và quốc tế, chủ động đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp với tình hình mới.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn Hội phấn đấu thực hiện tốt 3 khâu đột phá, gồm: đột phá xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh; đột phá trong rà soát, nắm tổng thể tình hình nạn nhân trên toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đột phá đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.