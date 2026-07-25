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Trung ương Đoàn tri ân người có công tại Nghệ An

Thứ Bảy, 18:58, 25/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đã thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An (phường Vinh Lộc), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình "Viết tiếp bản hùng ca".

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Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao quà cho các thương, bệnh binh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, dù mang thương tật do chiến tranh để lại, các thương binh, bệnh binh vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống lạc quan, kiên cường, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là điểm tựa tinh thần, góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang quản lý, điều trị và chăm sóc 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức. Dịp này, đoàn công tác đã trao 106 suất quà với tổng trị giá 111 triệu đồng nhằm động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng đang được điều dưỡng tại trung tâm.

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Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà cho cựu Thanh niên xung phong Lê Văn Uyên gần 60 năm tuổi Đảng.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình ông Lê Văn Uyên (96 tuổi) tại phường Vinh Phú. Ông Uyên là cựu thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và hiện có gần 60 năm tuổi Đảng. Tại đây, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã thăm hỏi sức khỏe, trao quà tri ân, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp của thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

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Lễ khởi công "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Biện Văn Út.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến xã Kim Liên tham dự lễ khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Biện Văn Út (sinh năm 1947). Gia đình ông Út thuộc diện chính sách đặc biệt khó khăn, bản thân ông là nạn nhân chất độc da cam, vợ mắc bệnh nặng nằm một chỗ, con trai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng chất độc hóa học.

Nhân dịp này, đoàn công tác cùng đơn vị tài trợ đã trao 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Út xây dựng nhà ở kiên cố hơn, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Bá Thăng/VOV.VN
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