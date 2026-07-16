Thủ tướng thăm và tặng quà các thương bệnh binh ở Kim Bảng, Ninh Bình

Thủ tướng khẳng định: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thương, bệnh binh chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước.

Thủ tướng thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng

Thành lập từ tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng đã trở thành "ngôi nhà chung" ấm áp, nuôi dưỡng và điều trị cho những người con đã cống hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện Trung tâm đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương, bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, có 69 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt (mất sức từ 81% trở lên) mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương sọ não và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây bị sa sút trí tuệ nặng, gặp khó khăn lớn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 chia sẻ: "Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Bây giờ chỉ mong muốn một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững độc lập tự do cho Tổ quốc."

Thủ tướng khẳng định: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thương, bệnh binh chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trực tiếp tặng quà cho các thương, bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động sâu sắc và gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Thủ tướng khẳng định, thấm nhuần đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đối tượng thụ hưởng mở rộng. Phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng lòng hưởng ứng từ toàn xã hội. Những tình cảm và trách nhiệm đó đã kết tinh thành nét đẹp nhân văn sâu sắc, nối tiếp truyền thống nghĩa tình của dân tộc.

Thủ tướng đã chia sẻ về nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ ngày 15/3/2026), cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương, bệnh binh tại Trung tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi và tặng quà các cựu chiến binh.

Bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương binh, bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày, hằng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ". Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước"

Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Bằng sự tận tụy, coi thương binh như người thân ruột thịt, đội ngũ cán bộ nơi đây đã xây dựng nên một mái nhà chung ấm áp, giúp người bệnh yên tâm điều dưỡng. Thủ tướng mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm qua, luôn đoàn kết và chăm sóc các thương bệnh binh bằng cả tấm lòng cùng trách nhiệm cao nhất.

Thủ tướng kính chúc các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày.

Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước.

Thủ tướng kính chúc các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sự khỏe mạnh, những ý kiến đóng góp và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.