English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng thăm và tặng quà các thương bệnh binh ở Kim Bảng, Ninh Bình

Thứ Năm, 10:39, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Ninh Bình.

Thủ tướng khẳng định: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thương, bệnh binh chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước. 

thu tuong tham va tang qua cac thuong benh binh o kim bang, ninh binh hinh anh 1
Thủ tướng thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng

Thành lập từ tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng đã trở thành "ngôi nhà chung" ấm áp, nuôi dưỡng và điều trị cho những người con đã cống hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện Trung tâm đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương, bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, có 69 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt (mất sức từ 81% trở lên) mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương sọ não và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây bị sa sút trí tuệ nặng, gặp khó khăn lớn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. 

Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 chia sẻ: "Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Bây giờ chỉ mong muốn một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững độc lập tự do cho Tổ quốc."

thu tuong tham va tang qua cac thuong benh binh o kim bang, ninh binh hinh anh 2
Thủ tướng khẳng định: Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thương, bệnh binh chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trực tiếp tặng quà cho các thương, bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động sâu sắc và gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Thủ tướng khẳng định, thấm nhuần đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đối tượng thụ hưởng mở rộng. Phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng lòng hưởng ứng từ toàn xã hội. Những tình cảm và trách nhiệm đó đã kết tinh thành nét đẹp nhân văn sâu sắc, nối tiếp truyền thống nghĩa tình của dân tộc.

Thủ tướng đã chia sẻ về nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ ngày 15/3/2026), cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương, bệnh binh tại Trung tâm.

thu tuong tham va tang qua cac thuong benh binh o kim bang, ninh binh hinh anh 3
Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi và tặng quà các cựu chiến binh.

Bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương binh, bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày, hằng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ". Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước"

Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Bằng sự tận tụy, coi thương binh như người thân ruột thịt, đội ngũ cán bộ nơi đây đã xây dựng nên một mái nhà chung ấm áp, giúp người bệnh yên tâm điều dưỡng. Thủ tướng mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm qua, luôn đoàn kết và chăm sóc các thương bệnh binh bằng cả tấm lòng cùng trách nhiệm cao nhất.

thu tuong tham va tang qua cac thuong benh binh o kim bang, ninh binh hinh anh 4
Thủ tướng kính chúc các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày.

Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước.

Thủ tướng kính chúc các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sự khỏe mạnh, những ý kiến đóng góp và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên
Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều nay, Đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều nay, Đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ 2 dự án trường nội trú tại A Lưới
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ 2 dự án trường nội trú tại A Lưới

VOV.VN - Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ 2 dự án trường nội trú tại A Lưới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ 2 dự án trường nội trú tại A Lưới

VOV.VN - Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương
Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

VOV.VN - Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết tính đến hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

VOV.VN - Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết tính đến hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội