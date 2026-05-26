Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10

Siết chặt coi thi, phòng ngừa gian lận công nghệ cao

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026. Thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi; huy động hơn 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay kỳ thi có một số thay đổi nhằm mở rộng cơ hội lựa chọn cho học sinh, đồng thời tăng tính minh bạch, công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Nhấn mạnh công tác coi thi là khâu then chốt quyết định sự nghiêm túc và an toàn của kỳ thi, tại Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra sáng 26/5, ông Nghiêm Văn Bình, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội), yêu cầu tất cả điểm thi và cán bộ coi thi thực hiện nghiêm quy chế, không để xảy ra sai sót trong khâu phát đề, thu bài và xử lý vi phạm.

Theo ông Bình, năm nay toàn thành phố thống nhất một cách phát đề thi duy nhất: phát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải tính từ bàn giám thị. Các điểm thi phải chuẩn bị ít nhất 5 phương án đánh số báo danh để bốc thăm ngẫu nhiên cho từng buổi thi nhằm bảo đảm khách quan, tránh lặp lại vị trí ngồi của thí sinh.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thi học tập kỹ quy chế, đặc biệt là các nội dung dành riêng cho giám thị, giám sát phòng thi. Mỗi giám thị được phát danh mục công việc theo từng mốc thời gian như một “checklist” bắt buộc nhằm hạn chế tối đa tình trạng sót việc, nhầm quy trình.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh nhiều lần là việc quản lý vật dụng cá nhân và phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Theo đó, các điểm thi phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ điện thoại, thiết bị thu phát thông tin và đồ dùng cá nhân của thí sinh; khoảng cách từ nơi để đồ tới phòng thi tối thiểu 25m.

Ông Nghiêm Văn Bình lưu ý, thí sinh chỉ nên mang những vật dụng thật sự cần thiết phục vụ làm bài thi. Những đồ dùng như balo, túi xách lớn, điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe hoặc thiết bị điện tử đều không nên mang tới điểm thi để tránh rủi ro và vi phạm quy chế.

“Điện thoại hay thiết bị thu phát thông tin, dù không sử dụng mà chỉ mang vào phòng thi, khi bị phát hiện vẫn bị đình chỉ thi theo quy định”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, đây là lỗi vi phạm rất đáng tiếc nhưng từng xảy ra ở nhiều kỳ thi trước do tâm lý chủ quan của thí sinh. Vì vậy, các nhà trường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền từ sớm để học sinh nắm chắc quy chế trước ngày thi.

Đặc biệt, với những trường hợp bị đình chỉ thi, giám thị phải lập biên bản đầy đủ, ghi rõ hình thức vi phạm và lý do xử lý như sử dụng điện thoại, mang tài liệu hay thiết bị gian lận. Bài thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh bị đình chỉ phải được thu riêng, niêm phong riêng, tuyệt đối không để lẫn với bài thi của các thí sinh khác.

Theo quy chế, thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi của kỳ thi năm nay và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường công lập.

Cảnh báo loạt lỗi dễ khiến thí sinh “mất điểm oan”

Ngoài việc siết chặt quy chế coi thi, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu giám thị tăng cường nhắc nhở thí sinh ngay từ buổi phổ biến quy chế để hạn chế tối đa sai sót đáng tiếc. Theo đó, thí sinh phải kiểm tra kỹ đề thi khi nhận đề; với môn trắc nghiệm phải rà soát đủ số trang, đúng mã đề ở tất cả các trang. Sau 5 phút phát đề, nếu không có ý kiến phản ánh, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về đề thi đã nhận.

Đối với phiếu trả lời trắc nghiệm, Sở lưu ý thí sinh phải tô đúng, tô đủ số báo danh, mã đề bằng bút chì theo hướng dẫn. Những trường hợp tô quá mờ, đánh dấu sai quy cách hoặc gạch chéo có thể ảnh hưởng đến việc chấm bằng máy.

Đặc biệt, với những trường hợp vi phạm quy chế, giám thị phải lập biên bản đầy đủ, ghi rõ hình thức và lý do xử lý như sử dụng điện thoại, mang tài liệu hay thiết bị gian lận. Bài thi, giấy thi và giấy nháp của thí sinh vi phạm phải được thu, niêm phong riêng theo quy định.

Khâu thu bài cũng được yêu cầu thực hiện đặc biệt chặt chẽ. Với môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài và phải nộp lại đầy đủ giấy thi, giấy nháp, đề thi. Riêng môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được rời phòng khi hết giờ làm bài.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý thêm, sau khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, toàn bộ thí sinh phải dừng bút ngay. Không để xảy ra tình trạng có thí sinh đã nộp bài nhưng thí sinh khác vẫn tiếp tục viết vì dễ phát sinh khiếu nại, phản ánh sau kỳ thi.

Đối với các thiết bị phục vụ sức khỏe của thí sinh, Sở GD&ĐT cho biết đã phối hợp với lực lượng công an rà soát từ sớm. Những thiết bị cần thiết cho sức khỏe, có xác nhận và dán tem kiểm tra của cơ quan chức năng sẽ được xem xét cho phép mang vào điểm thi theo đúng quy định.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều lỗi vi phạm trong các năm trước không xuất phát từ gian lận có chủ ý mà do tâm lý chủ quan, thiếu chú ý quy chế. Vì vậy, việc phổ biến kỹ quy định và nhắc nhở thí sinh trước giờ thi được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tối đa những trường hợp “mất cả kỳ thi chỉ vì một phút sơ suất”.