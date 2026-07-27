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Trường sẽ họp kỷ luật 2 sinh viên chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận

Thứ Hai, 10:49, 27/07/2026
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Sau vụ việc hai sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trên mạng xã hội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết sẽ họp hội đồng kỷ luật và xử lý nghiêm theo quy định.

Vừa qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc đồng phục, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), có những lời lẽ và thái độ thiếu chuẩn mực như chửi tục, dọa “tiêm thuốc độc” người bình luận trái ý trên mạng xã hội.

truong se hop ky luat 2 sinh vien chui tuc, doa tiem thuoc doc nguoi binh luan hinh anh 1
Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh chụp màn hình 

Sáng 27/7, chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện Phòng Truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận hai cô gái trong clip là Đ.T.M. và H.T.T., đều là sinh viên năm thứ tư ngành y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Phòng Truyền thông và Khoa Y đã báo cáo lãnh đạo nhà trường để khẩn trương xử lý. Theo đại diện nhà trường, lãnh đạo trường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp theo quy định. Hội đồng kỷ luật sẽ họp trong thời gian sớm nhất, dự kiến vào ngày mai, để xem xét hình thức xử lý đối với hai sinh viên này.

“Quan điểm của nhà trường là sẽ kỷ luật nghiêm khắc, không có chuyện chỉ nhắc nhở”, vị này nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà trường cho biết cũng sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để có những chấn chỉnh phù hợp theo đúng quy định của cơ sở đào tạo và quy chế đào tạo hiện hành.

Trước đó, ngày 26/7, một đoạn clip lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 cô gái mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những lời lẽ và thái độ thiếu chuẩn mực gồm chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận. 

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt quá trình hướng dẫn thực tập và trả hai sinh viên trên về cơ sở đào tạo tiếp tục xử lý theo quy định kỷ luật của nhà trường.

Qua sự việc này, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã gửi văn bản đề nghị các cơ sở đào tạo y - dược phối hợp siết chặt công tác quản lý, giáo dục tác phong, đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trước và trong quá trình thực tập tại các cơ sở y tế.

Theo Thúy Nga/Vietnamnet
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