Nghệ sĩ phát ngôn phản cảm: Đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng
VOV.VN - Chỉ với một chiếc điện thoại và tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể trở thành ‘người phát sóng’. Nhưng đi cùng sự tự do ấy là ngày càng nhiều phát ngôn gây sốc, livestream công kích và xúc phạm người khác để thu hút chú ý.
Đáng nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng có hành vi như vậy khiến dư luận lại đặt câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội? Vì sao nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, thậm chí chuẩn mực đạo đức để đổi lấy lượt xem và tương tác?
Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, với mong muốn xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, văn minh và trách nhiệm hơn. Nhưng liệu quy tắc ứng xử thôi đã đủ? Có cần những biện pháp mạnh tay hơn để “làm sạch” không gian mạng? Biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với nhà báo Ngô Bá Lục để cùng lý giải những băn khoăn này.
