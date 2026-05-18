中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trường tiểu học ở Trung Quốc bị lên án vì hỏi thiếu tế nhị về nghề của phụ huynh

Thứ Hai, 09:29, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trường tiểu học tại Trung Quốc gây ra làn sóng tranh cãi lớn khi cho học sinh điền vào bảng câu hỏi thiếu tế nhị về công việc của cha mẹ.

Đầu tháng 5, Trường Tiểu học Hoa Thái ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc tổ chức cuộc khảo sát "Danh sách quan sát nghề nghiệp của cha mẹ" cho tất cả học sinh.

Những câu hỏi xoay quanh công việc của cha mẹ được đưa ra trùng vào dịp nghỉ lễ 1/5, ngày được kỷ niệm ở Trung Quốc đại lục là Ngày Quốc tế Lao động.

Nhà trường cho biết hoạt động này nhằm mục đích bồi dưỡng lòng biết ơn của con cái đối với đấng sinh thành. Bảng khảo sát bao gồm 5 nhóm nội dung chính là môi trường làm việc, thời gian làm việc, nội dung công việc, những thách thức trong công việc và thành tựu trong công việc.

truong tieu hoc o trung quoc bi len an vi hoi thieu te nhi ve nghe cua phu huynh hinh anh 1
Bảng khảo sát thiếu tế nhị của Trường Tiểu học Hoa Thái.

Tuy nhiên, trong bảng khảo sát lại có các câu hỏi vô cùng thiếu tế nhị như: "Môi trường làm việc của cha mẹ em thế nào? Có nóng không? Có ồn ào không? Có hôi hám không?", "Mỗi ngày họ phải ngồi hoặc đứng bao nhiêu tiếng tại nơi làm việc?" và "Họ có phải làm tăng ca không?".

Một số câu hỏi khác chung chung hơn: "Cha mẹ em làm công việc cụ thể gì?", "Điều khó khăn nhất trong công việc của họ là gì?", "Khía cạnh hạnh phúc nhất trong công việc của họ là gì?" và "Điều gì mang lại cho họ cảm giác thành tựu?".

Khi bảng khảo sát này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã chỉ trích nhà trường đang biến tướng việc thu thập thông tin nghề nghiệp và gia cảnh của phụ huynh.

Một đại diện giấu tên của nhà trường phủ nhận cáo buộc trên. Người này khẳng định: "Việc chúng tôi làm là hướng dẫn học sinh quan sát, học hỏi công việc của cha mẹ trong một ngày. Chúng tôi hy vọng các em có thể thấu hiểu sự vất vả, tận tụy mà cha mẹ đã dành cho gia đình, từ đó học cách biết ơn".

Vị đại diện này cũng cho biết thêm, bảng trả lời bắt buộc phải được phụ huynh kiểm tra lại trước khi nộp về cho nhà trường. "Phản hồi từ học sinh nhìn chung rất tích cực vì nhiều em thực sự hiểu được cha mẹ mình đã làm việc vất vả thế nào", vị này nói.

Phòng Giáo dục thành phố cho biết đã vào cuộc xác minh cuộc khảo sát gây tranh cãi này sau những phản ứng dữ dội từ dư luận xã hội. Một cán bộ của phòng giáo dục chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi đã nhắc nhở nhà trường cần cẩn trọng hơn và cân nhắc đến các tiêu cực tiềm ẩn đối với công chúng khi triển khai các hoạt động trong tương lai".

Điều đặc biệt là Bộ Giáo dục Trung Quốc từng ban hành một thông tư vào năm 2022, nghiêm cấm các trường tiểu học và trung học cơ sở thu thập thông tin về nghề nghiệp cũng như thu nhập của phụ huynh.

Sự việc thu hút sự chú ý lớn trên không gian mạng, trong đó phần lớn cư dân mạng đều lên tiếng lên án nhà trường. Một người dùng mạng bình luận: "Sau khi giáo viên biết rõ công việc của cha mẹ, họ có thể sẽ đối xử phân biệt với các học sinh".

Số khác lại đứng về phía nhà trường, một người bày tỏ: "Tôi không nghĩ cuộc khảo sát này có vấn đề gì. Dù sao thì nó cũng không yêu cầu điền tên công ty hay chức vụ cụ thể của cha mẹ".

Những cuộc khảo sát tương tự vốn không hiếm gặp ở Trung Quốc. Vào năm 2024, một giáo viên thực tập tại một trường trung học ở Thượng Hải từng yêu cầu học sinh trả lời bảng câu hỏi xếp hạng tình trạng tài chính của gia đình, gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

3_47.jpg

Khi học sinh “chạm” vào công nghệ bằng những sản phẩm thực tiễn

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), nhiều địa phương tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi “Tuổi trẻ sáng tạo” tại phường Hạnh Thông là điểm nhấn, thu hút học sinh, sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực.

Hoàng Hà/VTC News
Nguồn: SCMP
Tag: giáo dục trung quốc học sinh tiểu học phụ huynh câu hỏi cha mẹ học sinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khi học sinh “chạm” vào công nghệ bằng những sản phẩm thực tiễn
Khi học sinh “chạm” vào công nghệ bằng những sản phẩm thực tiễn

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), nhiều địa phương tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi “Tuổi trẻ sáng tạo” tại phường Hạnh Thông là điểm nhấn, thu hút học sinh, sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực.

Khi học sinh “chạm” vào công nghệ bằng những sản phẩm thực tiễn

Khi học sinh “chạm” vào công nghệ bằng những sản phẩm thực tiễn

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), nhiều địa phương tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi “Tuổi trẻ sáng tạo” tại phường Hạnh Thông là điểm nhấn, thu hút học sinh, sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực.

Học sinh Cần Thơ tái chế bã cà phê thành túi xách và phụ kiện da
Học sinh Cần Thơ tái chế bã cà phê thành túi xách và phụ kiện da

VOV.VN - Với 4 thành viên, nhóm CycleCafe đã tái chế bã cà phê thành túi xách , quai dép và phụ kiện đơn giản, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

Học sinh Cần Thơ tái chế bã cà phê thành túi xách và phụ kiện da

Học sinh Cần Thơ tái chế bã cà phê thành túi xách và phụ kiện da

VOV.VN - Với 4 thành viên, nhóm CycleCafe đã tái chế bã cà phê thành túi xách , quai dép và phụ kiện đơn giản, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

S-Race 2026 Cà Mau: Gắn kết yêu thương qua những dặm dài trải nghiệm
S-Race 2026 Cà Mau: Gắn kết yêu thương qua những dặm dài trải nghiệm

VOV.VN - S-Race Cà Mau 2026 đã trở thành không gian để gia đình cùng đồng hành với học sinh trên hành trình rèn luyện thể chất. Từ đường chạy đến các hoạt động trải nghiệm, những khoảnh khắc gắn kết đã góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng động tới thế hệ trẻ.

S-Race 2026 Cà Mau: Gắn kết yêu thương qua những dặm dài trải nghiệm

S-Race 2026 Cà Mau: Gắn kết yêu thương qua những dặm dài trải nghiệm

VOV.VN - S-Race Cà Mau 2026 đã trở thành không gian để gia đình cùng đồng hành với học sinh trên hành trình rèn luyện thể chất. Từ đường chạy đến các hoạt động trải nghiệm, những khoảnh khắc gắn kết đã góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng động tới thế hệ trẻ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục