Trường Tiểu học Trường Sa tổng kết năm học 2025 - 2026

Thứ Sáu, 22:23, 22/05/2026
VOV.VN - Trường Tiểu học Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 với sự tham dự của đại diện đặc khu, chỉ huy đảo, phụ huynh và học sinh.

Năm học qua, dù điều kiện còn nhiều khó khăn do xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt, thầy và trò Trường Tiểu học Trường Sa vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Nhà trường duy trì sĩ số và huy động trẻ đến lớp đạt 100%; học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Thầy giáo Lê Xuân Hạnh, giáo viên trường tiểu học Trường Sa báo cáo tổng kết năm học 2025-2026

Kết quả cuối năm, 100% học sinh tiểu học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Ở bậc mầm non, 33,3% các cháu đạt danh hiệu “Bé xuất sắc”, 66,7% đạt danh hiệu “Bé ngoan”. Đặc biệt, toàn bộ học sinh được Quỹ học bổng Vừ A Dính trao quà động viên.

Thầy giáo Lê Xuân Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Sa cho biết: "Ngoài công tác dạy và học, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương biển đảo cho học sinh. Các em được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn; tham gia chào cờ tại cột mốc chủ quyền cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Nhà thờ Bác Hồ và chùa Trường Sa trong các dịp lễ, Tết. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn tài sản và bảo vệ môi trường học đường".

Đảng ủy, Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà chúc mừng kết quả năm hocj 2025-2026 của nhà trường

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa biểu dương tinh thần vượt khó, bám trường, bám lớp của giáo viên; ghi nhận sự cố gắng, chăm ngoan của các em học sinh và sự đồng hành của phụ huynh, cán bộ chiến sĩ trên đảo đối với sự nghiệp giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Đại diện học sinh phát biểu

 

Các đơn vị, lực lượng trên đảo tặng quà chúc mừng thầy trò nhà trường 

Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 khép lại với nhiều niềm vui và xúc động, tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường Tiểu học Trường Sa tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần vun đắp tri thức và tình yêu biển đảo thiêng liêng cho các em học sinh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thu Lan/VOV1
Tag: Trường Sa tỉnh Khánh Hòa Đặc khu Trường Sa trường Tiểu học Trường Sa tổng kết năm học
Những “lá phổi xanh” kiên cường nơi đầu sóng Trường Sa
Hành trình lan tỏa tình yêu biển đảo từ những lá cờ Tổ quốc mang dấu Trường Sa

VOV.VN - Trong hải trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, có một hình ảnh xuất hiện ở hầu khắp các điểm dừng chân của Đoàn công tác số 14, đó là những lá cờ đỏ sao vàng được các đại biểu nâng niu mang theo để xin đóng dấu lưu niệm tại các đảo, nhà giàn giữa trùng khơi.

Tiếng chuông chùa giữa trùng khơi Trường Sa: Điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng

VOV.VN - Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, thanh âm tiếng chuông chùa ngân vang giữa biển trời Tổ quốc khiến nhiều người lặng đi xúc động. Nơi đầu sóng ngọn gió, những ngôi chùa không chỉ là điểm tựa tâm linh cho quân và dân đảo, mà còn khẳng định chủ quyền giữa trùng khơi.

Hải trình Trường Sa của Đoàn công tác số 14 kết nối tình yêu biển đảo

VOV.VN - Chiều 8/5, sau hải trình gần 1.000 hải lý, Tàu Trường Sa 571 đã đưa Đoàn công tác số 14 với hơn 200 đại biểu thăm đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh, khép lại hành trình ý nghĩa, góp phần lan tỏa, kết nối tình yêu biển đảo Tổ quốc.

