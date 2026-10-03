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Quảng Trị tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa

Thứ Bảy, 18:15, 03/10/2026
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VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, qua rà soát, xác minh thông tin, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tổ chức khảo sát tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá và hệ thống rễ cây tràm chằng chịt. Cán bộ, chiến sĩ trong Đội kiên trì đào tìm theo từng khu vực, từng lớp đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và bóc tách cẩn thận. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu từ 1,2 đến 1,4m.

quang tri tim thay 3 hai cot liet si tai bai dinh, xa dan hoa hinh anh 1
Các hài cốt được phát hiện cùng nhiều di vật

Hài cốt đầu tiên được phát hiện, quy tập ngày 30/9.  Ngày 1/10, đơn vị tiếp tục phát hiện và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ khác.

Do thời gian chôn cất kéo dài, các hài cốt đã bị phân hủy, nhiều phần xương không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, những phần xương còn lại và các di vật là cơ sở quan trọng phục vụ công tác rà soát, xác minh thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.

quang tri tim thay 3 hai cot liet si tai bai dinh, xa dan hoa hinh anh 2
Các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói

Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính các liệt sĩ sẽ được thực hiện theo quy định khi có đủ điều kiện.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đưa về nhà quàn để bảo quản, chăm sóc và thờ cúng trang nghiêm theo quy định./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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