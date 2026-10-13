Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân.

14 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại tổ dân phố Thanh Tây và tổ dân phố Võng Nhi,

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đoàn đại biểu lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại tổ dân phố Thanh Tây và tổ dân phố Võng Nhi, phường Hội An Đông, nay được đón về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương các liệt sĩ

Lãnh đạo phường Hội An Đông khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng gìn giữ hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương các liệt sĩ

Ông Trần Tấn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông cho biết: "Những người đang sống hôm nay sẽ tiếp tục hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh, các chị bằng tất cả nghĩa tình và trách nhiệm. Các anh chị đã hiến dâng đời mình để Tổ quốc trường tồn. Máu xương ấy, công ơn ấy nhân dân đời đời ghi nhớ. Các anh chị mãi mãi sống trong lòng đất nước, trong lòng đồng bào, trong sự biết ơn của những người hôm nay và mai sau. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc đời đời ghi công các anh hùng liệt sĩ".

Đà Nẵng khánh thành Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng VOV.VN - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 29/9, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành dự án Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đông đảo người dân và các lực lượng tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 tiễn đưa hài cốt liệt sĩ

Nghi thức hạ huyệt

Các đại biểu và người dân rải cát và hoa tiễn biệt các liệt sĩ