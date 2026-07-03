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Quảng Ninh hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 1

Thứ Sáu, 16:52, 03/07/2026
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VOV.VN - Để chủ động ứng phó bão số 1, Quảng Ninh yêu cầu hoàn tất việc đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 4/7, đồng thời tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động trên vịnh theo từng khung giờ.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã đề nghị các đơn vị liên quan và UBND các địa phương ven biển triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống bão số 1.

quang ninh hoan tat viec keu goi tau thuyen ve noi tranh tru bao so 1 hinh anh 1
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn

Cụ thể, từ 12h ngày 3/7/2026, Quảng Ninh sẽ tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động lưu trú qua đêm và tham quan buổi tối trên vịnh. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép bắt đầu từ 17h cùng ngày. Các phương tiện đang hoạt động được xem xét tạo điều kiện di chuyển về nơi tránh trú an toàn và hoàn tất công việc trước 7h ngày 4/7/2026. Việc tạm ngừng cấp phép sẽ được duy trì cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết thực tế để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên biển. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 4/7, bão số 1 sau khi đi qua đảo Hải Nam sẽ tiến vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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