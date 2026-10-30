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Từ 1/11/2026, những đối tượng nào được hỗ trợ học phí?

Thứ Sáu, 15:55, 30/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/11/2026, Nghị định 353/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập đối với trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non, cùng các đối tượng trong độ tuổi giáo dục bắt buộc.

 

Trẻ 5-6 tuổi nào được miễn, giảm học phí

Nghị định 353 của Chính phủ ngày 11/9/2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo Điểm a Khoản 4 Điều 5 của Nghị định, trẻ em thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non và học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện hành về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Trẻ 5-6 tuổi được phổ cập giáo dục mầm non tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hoặc cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang. Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện để trẻ trong độ tuổi được đến trường.

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Nghị định 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Quy định về giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ

Ngoài phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, Nghị định 353 quy định giáo dục bắt buộc đối với người trong độ tuổi 6-14 chưa hoàn thành chương trình tiểu học hoặc từ 11-18 tuổi chưa hoàn thành chương trình THCS; đồng thời quy định xóa mù chữ đối với người từ 15-60 tuổi chưa biết chữ hoặc bị tái mù chữ.

Việc giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được tổ chức tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định.

Người học chương trình xóa mù chữ được hỗ trợ tài liệu, học liệu, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết khác, phù hợp với năng lực, khu vực và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và những người được giao nhiệm vụ hoặc huy động tham gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và khu vực làm việc.

Nghị định cũng quy định các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi theo quy định pháp luật.

Trường hợp không tính vào số liệu phổ cập giáo dục

Nghị định quy định một số trường hợp không được tính vào tổng số người để xác định tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và THCS, gồm người không có khả năng học tập do tình trạng sức khỏe; người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng không có khả năng học tập; người đang chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở theo quy định mà không thể tham gia học tập; cùng các trường hợp bất khả kháng.

UBND xã, phường, đặc khu nơi cư trú có trách nhiệm rà soát, xác nhận các trường hợp này theo quy định. Thời hạn hoàn thành cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ là ngày 30/9 hằng năm đối với cấp xã và ngày 20/10 hằng năm đối với cấp tỉnh.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, cùng các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện và nguồn hợp pháp khác.

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Thu Hằng/VOV.VN
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