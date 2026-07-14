Từ 15/7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học theo lịch từng địa phương

Chiều 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành kế hoạch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an triển khai hạ tầng kết nối thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để bảo đảm an toàn, thuận lợi và tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thực hiện, Bộ thông báo lịch thanh toán trực tuyến theo từng tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển theo từng địa phương như sau:

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh cần tra cứu đúng tỉnh, thành phố nơi mình đăng ký dự thi để thực hiện thanh toán trong khung thời gian quy định. Việc thanh toán lệ phí trực tuyến là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.