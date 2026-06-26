English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ 1/7, tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Thứ Sáu, 21:43, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí. Nghị định quy định cơ quan báo chí phải gắn nhãn đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo

Cụ thể, Nghị định quy định cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập, phân phối nội dung thông tin và các hoạt động báo chí khác phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về trí tuệ nhân tạo và các quy định có liên quan.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra.

tu 1 7, tac pham bao chi su dung ai phai gan nhan hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: AI)

Cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật; việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo.

Cơ quan báo chí không được sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, hoặc nội dung có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan báo chí phải thiết lập và duy trì quy trình thẩm định, biên tập, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo; lưu giữ nhật ký hoạt động và hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin sử dụng trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhà nước khuyến khích các cơ quan báo chí nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, phân tích và phân phối nội dung thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và trách nhiệm biên tập của cơ quan báo chí.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Theo đó, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp muốn được cấp phép hoạt động báo chí phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật số 126/2025/QH15.

Thời gian hoạt động và số lượng hội viên: Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có thời gian hoạt động ít nhất 03 năm. Số lượng hội viên chính thức tối thiểu là 150.

Nhân sự cơ quan báo chí: Có tối thiểu 7 nhân sự, trong đó có ít nhất 3 người được cấp thẻ nhà báo.

Điều kiện về cơ sở vật chất: Có trụ sở ổn định từ 02 năm trở lên do cơ quan chủ quản báo chí bố trí hoặc cơ quan chủ quản báo chí thuê đảm bảo điều kiện làm việc cho số lượng nhân sự theo đề án xin phép hoạt động.

Điều kiện thực hiện thêm loại hình báo chí

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ điều kiện để cơ quan báo chí thực hiện thêm loại hình báo chí.

Theo quy định, cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật số 126/2025/QH15 được xem xét cấp giấy phép thực hiện thêm loại hình báo chí khác.

Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương (trừ phụ trương quảng cáo); mở chuyên trang của báo chí điện tử gồm:

Có tôn chỉ, mục đích phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo chí điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí;

Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo chí điện tử;

Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo chí điện tử;

Có giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với chuyên trang của báo chí điện tử phải có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký.

Nghị định 237/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nâng cao năng lực báo chí số cho đội ngũ nhà báo Lào
Nâng cao năng lực báo chí số cho đội ngũ nhà báo Lào

VOV.VN - Sáng 22/6, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khai giảng 2 khóa bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và sản xuất tin, bài trên thiết bị di động dành cho đội ngũ nhà báo nước CHDCND Lào.

Nâng cao năng lực báo chí số cho đội ngũ nhà báo Lào

Nâng cao năng lực báo chí số cho đội ngũ nhà báo Lào

VOV.VN - Sáng 22/6, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khai giảng 2 khóa bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và sản xuất tin, bài trên thiết bị di động dành cho đội ngũ nhà báo nước CHDCND Lào.

Toàn cảnh Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025
Toàn cảnh Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025

VOV.VN - Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 diễn ra tối 21/6 tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh báo chí phải tiên phong đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, nói lên sự thật, củng cố niềm tin của Nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025

VOV.VN - Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 diễn ra tối 21/6 tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh báo chí phải tiên phong đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, nói lên sự thật, củng cố niềm tin của Nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin
Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX tổ chức tại thành phố Hải Phòng tối 21/6, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX tổ chức tại thành phố Hải Phòng tối 21/6, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục