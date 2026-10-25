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Từ khoản vay 80 triệu đồng đến cơ nghiệp hàng chục tỷ đồng

Chủ Nhật, 10:09, 25/10/2026
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VOV.VN - Từ vốn vay ưu đãi, một hộ dân trồng chè và một hộ làm du lịch ở La Bằng, Thái Nguyên từng bước gây dựng cơ nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương. Điều gì giúp những đồng vốn nhỏ tạo nên sự đổi thay lớn?


Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035, giai đoạn I (2026–2030), đặt mục tiêu tăng thu nhập người dân nông thôn gấp 2,5–3 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

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Ông Bàn Văn Dương cho biết, nay gia đình ông đã mua được 2 ô tô nhờ trồng chè

Vốn ưu đãi tiếp sức người dân phát triển kinh tế

Tại xóm Thống Nhất, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, ông Bàn Văn Dương, người dân tộc Dao, vay 80 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo đất, mua giống và thuê nhân công trồng chè.

Sau nhiều năm nuôi hai con học đại học, gia đình ông gặp khó khăn về vốn. Khoản vay ưu đãi thời hạn 5 năm giúp ông có điều kiện đầu tư sản xuất, chờ cây chè cho thu hoạch và ổn định kinh doanh từ năm thứ tư. Đến nay, tổng doanh thu ước đạt khoảng 500 triệu đồng.

Theo ông Dương, thời hạn vay dài phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, giúp người dân có thời gian thu hồi vốn. Bên cạnh vốn giải quyết việc làm, các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhà ở cũng góp phần cải thiện đời sống. Ông Dương thông tin thêm, tại xóm Thống Nhất, hơn 30 trong tổng số khoảng 60 hộ từng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

“Vốn này hiệu quả vì người dân được vay 5 năm, đủ thời gian để cây chè bước vào giai đoạn kinh doanh và thu hồi vốn. Vốn giải quyết việc làm đặc biệt thiết thực với những gia đình có con học đại học nhưng chưa tìm được việc, có thể đầu tư sản xuất, tạo việc làm tại nhà. Gia đình tôi vay 80 triệu đồng, đến nay việc trả nợ khá thuận lợi. Nhiều gia đình ở nông thôn có nhà cao tầng, ô tô cũng nhờ phát triển kinh tế từ cây chè”, ông Dương chia sẻ.

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Anh Tới (ảnh phải) chia sẻ về quá trình làm giàu từ khi vay những đồng vốn nhỏ

Mở hướng làm giàu từ chè và du lịch cộng đồng

Từ một hộ gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Tới, người dân tộc Tày ở xã La Bằng, đã phát triển mô hình homestay, đạp xe du lịch và dịch vụ nấu cỗ. Trong 6 năm kinh doanh, anh tiếp cận vốn tín dụng chính sách dành cho giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, đồng thời kết hợp vốn vay ngân hàng thương mại để mở rộng hoạt động.

Đến nay, cơ sở kinh doanh của gia đình anh có giá trị hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Riêng dịch vụ nấu cỗ phục vụ khoảng 500 mâm mỗi tháng, bên cạnh nguồn thu từ homestay và du lịch.

“Trong 6 năm kinh doanh, tôi may mắn được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình homestay. Dù số vốn chưa lớn, khoản vay đã hỗ trợ quan trọng cho hoạt động kinh doanh. Tôi mong tiếp tục nhận được nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương”, anh Tới mong muốn.

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Bà Trần Thị Kim Hòa, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Từ cho biết, các hộ dân vay đúng mục đích và chấp hành tốt các chủ trương đồng thời luôn trả nợ đúng hạn

Chung tay giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số

Bà Trần Thị Kim Hòa, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đầy đủ các chương trình tín dụng ưu đãi tại 9 xã được giao quản lý. Việc bình xét đúng đối tượng, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương giảm qua từng năm và hiện ở mức thấp.

“Cấp ủy, chính quyền 9 xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng đến người dân. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm, vay vốn bình xét đúng đối tượng, giúp người dân sử dụng vốn hiệu quả, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”, bà Hòa cho biết.

Chia sẻ về việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bà Phạm Thị Châm, Phó Chủ tịch Mặt trận kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp người dân đầu tư thâm canh cây chè, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập. Đồng thời, vốn vay hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kinh doanh homestay, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

“Phát triển về du lịch thì hiện nay thì trên địa bàn xã La Bằng với mục tiêu cũng như là Nghị quyết đại hội Đảng của xã đặt mục tiêu là phát triển du lịch cộng đồng cũng là một trong cái mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Bên cạnh đó còn giải quyết việc làm cho những hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương và tăng cái nguồn thu, thu nhập cho người dân để đảm bảo đời sống cũng như là đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn”.

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Bà Phạm Thị Châm cho biết, xã đang thúc đẩy phát triển hạ tầng giúp người dân phát triển kinh tế và du lịch

Tín dụng chính sách xã hội đang tạo động lực giúp người dân miền núi Thái Nguyên phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập. Cùng với các chương trình hỗ trợ khác, nguồn vốn ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026–2035, trước mắt là giai đoạn 2026–2030.

Danh Thiết/VOV.VN
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