Lan tỏa gương sáng người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi"

Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng có nhiều gương sáng là người dân tộc thiểu số đi đầu trong sản xuất kinh giỏi, vượt khó làm giàu.

Vài năm lại đây, người dân xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng bắt đầu chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Trong đó, cây sầu riêng cho thấy tín hiệu tích cực, mở ra hướng sản xuất hàng hóa đầy triển vọng cho người dân.

Tại thôn Pá Dấu, xã Bến Giằng, ông A Lăng Mai là người đầu tiên đưa giống cây sầu riêng về trồng tại địa phương. Trước đây khu đất của gia đình chủ yếu trồng keo, chuối hiệu quả bếp bênh.

Ông A Lăng Mai (bên phải) cho biết, trồng sầu riêng riêng mang lại kinh tế cao so với cây trồng khác

Ông học hỏi cách trồng cây sầu riêng ở Tây Nguyên về áp dụng tại địa phương. Đến nay vườn sầu riêng gần 30 hecta nhà ông Mai có 2.000 cây đã 7 năm tuổi. Theo ông A Lăng Mai, nếu sầu riêng được mùa cho thu hoạch 30 tấn, thương lái đến tận vườn mua với giá 70.000 đồng/kg. Ông còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

“Tôi mong muốn khi làm thành công lan tỏa cho nhiều người kể cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, họ có ý tưởng đầu tư thì mình chia sẻ. Tôi mong thành phố Đà Nẵng có những chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển về cây sầu riêng để có nguồn vốn ban đầu, giống, kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu. Cây sầu riêng không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo, khẳng định cây này làm giàu cho người dân ở vùng miền núi dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng”, ông A Lăng Mai nói.

Ông Ngô Văn Kim ở xã miền núi Sông Vàng đi đầu trong phát triển kinh tế vườn, sản xuất kinh doanh giỏi

Được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ông Ngô Văn Kim ở xã miền núi Sông Vàng đầu tư trồng gần 2 hecta cây ăn quả gồm: cam Vinh, bưởi da xanh, chôm chôm, quýt đường, măng cụt, sầu riêng... Sản phẩm của gia đình ông đạt tiêu chuẩn VietGAP, có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Mô hình trồng cây ăn trái trên đất đồi của ông Ngô Văn Kim không chỉ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, mà còn góp phần phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho bà con đồng bào Cơ Tu tại địa phương. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 150 triệu đồng. Ngoài việc trồng cây ăn trái, gia đình ông Kim còn trồng củ riềng trên diện tích đất hơn 1 hecta, kết hợp chăn nuôi vịt lấy trứng tương đối hiệu quả.

Sầu riêng bước đầu thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu và cho trái ngọt tại các xã miền núi Đà Nẵng

Ông Kim cho biết, ban đầu chuyển đổi trồng những loại cây ăn trái cũng lo lắng, nhờ sự cần cù, chịu khó chăm sóc, cộng với kiến thức học hỏi để áp dụng vào mô hình các loại cây sinh trưởng phát triển tốt.

“Mô hình trồng cam đã 5 năm, đến bây giờ cây cam có thành quả rất đạt, 200 gốc cam. Nói chung tôi sản xuất theo hướng hữu cơ. Hoàn cảnh gia đình trước đây khó khăn, nhờ trồng cây ăn quả kinh tế gia đình ổn định. Trồng cam quýt, chôm chôm, sầu riêng, bưởi. Chính quyền địa phương quan tâm giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất cây trồng”, ông Kim chia sẻ.

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết, sau sáp nhập đến nay tiềm năng phát triển các mô hình nông nghiệp tại xã miền núi như Sông Vàng là rất lớn, bao gồm cả tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và xã hội. Việc khai thác hiệu quả những tiềm năng này sẽ giúp cải thiện sinh kế cho người dân, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững cho xã miền núi.

Thời gian qua, nhờ các chính sách mục tiêu quốc gia hỗ trợ, sự động viên khuyến khích của chính quyền cùng các cấp Hội nông dân của thành phố, bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi mới, bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

“Trên địa bàn xã về các mô hình trồng cây ăn quả bà con triển khai rất tích cực và trong dự án giảm nghèo có nguồn kinh phí cấp về. Khó hiện nay đầu ra vẫn mang tính tự phát, sắp tới địa phương tiếp tục quan tâm đồng hành cùng bà con. Đặc biệt nhân rộng mô hình trồng cam của ông Ngô Văn Kim”, ông Lê Văn Tư cho hay.

Nhờ chính quyền đồng hành hỗ trợ, nhiều hộ dân vùng núi Đà Nẵng chuyển từ trồng cây keo sang trồng sầu riêng

Trồng cây ăn trái ở xã miền núi thành phố Đà Nẵng không chỉ là một giải pháp kinh tế mà còn là một chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, mang lại lợi ích toàn diện cho người dân nơi đây. Với sự nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ của chính quyền, thành phố, người dân xã miền núi Đà Nẵng có thể làm giàu ngay chính vùng đất mình sinh sống, tạo ra những vườn cây trĩu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

“Sau khi sáp nhập có nhiều xã miền núi, chúng tôi làm việc với các địa phương để có chính sách mà tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành để xây dựng những chính sách mới hỗ trợ trong chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như việc giảm nghèo bền vững. Đây là 2 chương trình mục tiêu quốc gia tập trung giúp bà con xóa đói, giảm nghèo có công ăn việc làm, môi trường cải thiện hơn và bà con có thêm thu nhập”, bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết.