Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Ở vùng biên giới Quảng Trị, nhiều em ở những bản làng xa, địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ nên việc học hành còn nhiều khó khăn. Với học sinh nội trú, việc duy trì ăn ở, học tập cũng là một bài toán không dễ dàng. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị vừa được khánh thành đã giải quyết được những khó khăn này, mở ra cơ hội học tập tốt cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông

Cô Trần Thị Hải Yến, giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông cho biết, trước đây, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa lũ, việc đến trường của học sinh bị ảnh hưởng, còn nhà trường phải tìm cách duy trì việc dạy học và bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ cho các em. Bây giờ, học sinh được ăn, ở và học tập tập trung tại trường giúp con đường đến lớp của các em ngắn hơn. Vào mùa mưa lũ, các em có thể ở lại trường, không phải nghỉ học như những năm trước.

“Cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đây là một ngôi trường rất khang trang, đầu tư chỉnh chu. Ở nơi miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn như thế này thì đây là điều rất phấn khởi và vô cùng đặc biệt. Ở đây, các em có nhiều cơ hội để vui chơi, học tập hơn nữa, các em được thầy cô quan tâm chăm sóc như là bố mẹ của mình ở nhà”, cô Trần Thị Hải Yến tâm sự.

Dãy lớp học khang trang trong khuôn viên trường

Từ khi có trường phổ thông nội trú liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9, học sinh được học tập, ăn ở tập trung tại trường và được thầy cô trực tiếp quản lý, chăm sóc. Ông Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông cho biết, nhà trường đã xây dựng các quy chế quản lý học sinh, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho các em. Học sinh được tổ chức học 2 buổi/ngày, được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ; phụ huynh cũng không phải đưa đón con hằng ngày như trước.

Trường học biên giới đất liền hoàn thành giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Tuy nhiên, trường nội trú liên cấp cũng đặt ra những yêu cầu mới. Nhiều học sinh còn nhỏ, nhất là các em từ lớp 1 đến lớp 3, chưa chủ động trong sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ. Nhà trường phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đakrông hướng dẫn học sinh kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt tại trường.

Theo ông Lê Thanh Tùng, ngoài học chữ, các em còn được rèn luyện cách tự chăm sóc bản thân, sống tập thể, hình thành những kỹ năng cần thiết trong quá trình trưởng thành. “Xây dựng trường nội trú cho các xã biên giới như thế này đã tạo được sự công bằng trong giáo dục cho các cháu người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Thuận lợi nhất đó là đưa được các cháu về ăn ở tập trung tại trường và tổ chức dạy học. Chúng tôi cũng tổ chức phân công phân nhiệm rõ ràng cho các bộ phận và các tổ quản lý học sinh nội trú và bán trú, xây dựng kế hoạch phân công giáo viên tục trực hỗ trợ các em trong ăn, ngủ nghỉ, hướng dẫn học tập”.

Các khối phòng học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học

Nhiều năm trước, học sinh ở các bản làng xa xôi vùng miền núi cao tỉnh Quảng Trị, vào mùa mưa, đường đến trường trở nên gian nan. Bây giờ có trường nội trú mới đã thay đổi rất lớn về cơ hội học tập của học sinh nơi này.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trường nội trú liên cấp ở biên giới đất liền giúp học sinh vùng biên có thêm điều kiện để đến trường, duy trì việc học và được chăm sóc tốt hơn trong những năm tháng đầu đời. “Kỳ vọng những trường nội trú trên vùng biên giới này được hình thành và phát triển trong thời gian sắp tới tạo môi trường học tập hết sức thuận lợi cho học sinh, giúp các em đến trường với những điều kiện thuận lợi hơn với những chính sách rất nhân văn. Đặc biệt các em sẽ cố gắng hơn để cùng thầy cô nâng cao chất lượng dạy học”.

Một ngôi trường nội trú ngay trên địa bàn biên giới có thể tạo ra thay đổi tích cực trong học tập, sinh hoạt của con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền ở các xã: Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch được triển khai thực hiện từ ngày 13/10/2025, do Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Sau một năm triển khai, Trường Đakrông đạt khoảng 88% khối lượng; Hướng Phùng và Dân Hóa khoảng 80% và Thượng Trạch khoảng 83%. Nhiều hạng mục thiết yếu phục vụ trực tiếp việc dạy học và sinh hoạt nội trú đã cơ bản hoàn thành như phòng học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú học sinh, nhà ở nội trú giáo viên, nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước. Thiết bị dạy học, nội thất và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt nội trú cũng đang được lắp đặt theo tiến độ.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mặc áo xanh than) kiểm tra

Kiểm tra các trường học này mới đây, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu chậm nhất đến 30/10/2026 phải hoàn thành 100% khối lượng công việc đối với 4 trường học này. Các đơn vị phải nhìn nhận rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án, tập trung cao nhất, chủ động nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công tổng lực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cũng đặc biệt lưu ý về tiến độ thi công phải đi đôi với chất lượng công trình: “Chúng tôi có yêu cầu đối với 4 trường đã triển khai chậm nhất 30/10 tất cả 4 trường này phải hoàn thiện được hết. Giao nhiệm vụ cụ thể, có tăng cường lực lượng hỗ trợ phải hoàn thành. Đối với 11 trường còn lại phải xây dựng kế hoạch rất chi tiết để làm sao năm học mới 2027-2028 buộc phải hoàn thành. Rút kinh nghiệm của tất cả các dự án vừa qua, không thể để trễ tiến độ vì những lý do liên quan đến trách nhiệm chủ quan của mình”.