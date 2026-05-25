Từ ngày 1/7, người tiếp công dân được hưởng chính sách, chế độ gì?

Theo Nghị định số 154/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định của Nghị định và các văn bản pháp luật liên quan; được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tiếp công dân thuộc đơn vị mình.

Đáng chú ý, người tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân. Tổng Thanh tra Chính phủ quy định kiểu dáng, định mức tiêu chuẩn trang phục sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Nghị định cũng quy định người được điều động, phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân hoặc trực tiếp phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định. Chế độ bồi dưỡng áp dụng đối với người tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân trung ương; địa điểm tiếp công dân của các bộ, ngành, cơ quan trung ương; trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh; địa điểm tiếp công dân cấp xã và tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác cơ yếu được giao nhiệm vụ tiếp công dân; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cán bộ, công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; người làm công tác cơ yếu; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân...

Theo Nghị định, chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

Viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác, chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc thực tế của cán bộ, công chức, làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức chi bồi dưỡng cho các đối tượng khi tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán chế độ bồi dưỡng.